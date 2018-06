GUÁCATELA. Aquí quisiéramos no tener que escribir más de las pataletas de Ricardo Martinelli. Pero ayer se armó otro berrinche, porque –supuestamente– en el penal no van a recibir más los alimentos que le envían sus familiares a través de agentes del SPI y choferes. Hace cuatro días era un drama porque quería hacer huelga de hambre, y ahora que sí come, no le gusta el menú de El Renacer. Otro cuento más para la larga y creciente lista de los “yo no dije lo que sí dije, porque dije lo que no dije…”.

LECTURA I. A propósito del ya exdiputado del Parlacen, ayer llevó a la audiencia un ejemplar de la novela La Primera Guerra Mundial contada para escépticos, del español Juan Eslava Galán. No se sorprendan si hoy llega con el Mein Kampf , de Hitler, o con El Capital, de Karl Marx, dependiendo del lado de la cama por el que e levante este día.

LECTURA II. Mientras querellantes, fiscal y juez de garantías tomaban la palabra, Martinelli consideró que ese era el mejor momento para leer y cultivar así su nueva afición. Con razón luego no sabe ni en qué fase está el proceso. Por lo menos esta vez no tomó la palabra. Alguien en su equipo de abogados habrá entendido a estas alturas que darle un micrófono a Martinelli es como permitir que el padrino borracho de la boda ofrezca el brindis por la felicidad de la pareja.

SOLIDARIDAD. Ayer, mientras Martinelli enfrentaba sus segunda audiencia de esta semana, los precandidatos presidenciales José Raúl Mulino y Riccardo Francolini se dedicaron a promover sus respectivas candidaturas para encabezar la nómina presidencial de Cambio Democrático y de su antiguo jefe ni se acordaron. En sus redes solo publicaron un retuit a un mensaje del propio Martinelli y un pensamiento bastante frío de apoyo. Menos mal que ambos son los candidatos que apoya la familia Martinelli.

ÓRDENES.Circuló ayer en redes una supuesta carta de un diputado de oposición dirigida al reo de Gamboa, en la que este último, además de las quejas de siempre, le habría respondido: “Hay que juzgar a [Jerónimo] Mejía y ganar la Asamblea [Nacional]”. Si la suerte no le sonríe -como ha sido hasta ahora- tendrá que pedirle que juzguen no solo a Mejía, sino al resto de los magistrados de la Corte.

DECISIONES. Ayer, la Comisión de Estado por la Justicia entregó a la Presidencia un listado de los candidatos que –tras una evaluación–esta organización considera los más aptos para ocupar las vacantes en la Corte. Parece que a quien no le ha caído en gracia esta lista es al propio presidente Varela, que ya dijo que esto no es lo que había pedido a la comisión. ¿Cómo así?