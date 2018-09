NO VEO, NO OIGO Y NO DIGO. Ante la nueva dirección que ha tomado la investigación del caso Odebrecht en Brasil, que menciona, entre otras cosas, que se pagaron cuantiosas coimas en el proyecto Remigio Rojas, el PRD no ha dado explicaciones. Señores, eso no hará que la gente olvide esto más rápido. Dicen que la agonía es más corta cuando se dice la verdad. Sería bueno intentarlo, aunque sea de vez en cuando.

¿GASTO O INVERSIÓN? Rómulo Roux informó que gastó $685 mil 795 en las primarias presidenciales de CD. José Raúl Mulino, en tanto, desembolsó $396 mil 067, incluyendo $10 mil donados por Marta de Martinelli y $1,000 más por Mario Martinelli y su esposa. No se sabe si la desproporción entre los gastos de ambas campañas se debe a preferencias electorales, a que Roux sea familiar de Varela o a que Mulino sea tan simpático.

ARBORICIDIO. El Tribunal Electoral sigue removiendo propaganda de candidatos que insisten en anunciarse en postes, árboles y servidumbre pública. Ahora, le tocó a la diputada Marylín Vallarino, en campaña por la Alcaldía de Arraiján. Ya no solo es señalada por presunto nepotismo, sino por burlar el Código Electoral. Y todo eso en menos de una semana...

ASTRONAUTA. Emilio Sempris voló hasta Coiba para verificar las ya sobradamente conocidas condiciones de la pista de aterrizaje de la isla. En la maniobra, se hizo acompañar por una tripulación del Senan. Un séquito que a esa hora podría estar empleando su tiempo y recursos en tareas más edificantes que trasladar a un ministro para que compruebe la situación de un bien que no ha cambiado en décadas. Nada extraño, tomando en cuenta que Sempris presumió que tiene dos certificaciones de la NASA. Estar perdido en el espacio nunca ha sido una cualidad de la que alguien se deba ufanar.

GRINCH. El IMA se está preparando desde ya para las Navi Ferias. Según su director, este año van a ser más organizadas que nunca. Comprarán 220 mil jamones. Ojalá que este año no suceda como en el pasado, cuando una diputada muy pizpireta quiso sacar provecho de este evento subsidiado con fondos públicos. ¿No es eso un delito electoral?

CHARLATÁN. El que parece que se sintió más jefe que nunca fue el diputado Raúl Pineda, quien quedó a cargo de la Comisión de Presupuesto ayer. Habló, habló y habló de todo lo que pudo y hasta llegó a decir que la Asamblea va a rechazar el presupuesto de la nación para hacerle varias modificaciones. ¿Cómo quedó el presupuesto en manos de tan conspicuos ejemplares?