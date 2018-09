DEBER. Algunos funcionarios creen que por publicar en Panamá Compra las licitaciones los exime de tener que dar explicaciones de lo que hacen con los fondos públicos. La reacción de la presidenta de la Asamblea ante las publicaciones sobre el alquiler de vehículos para miembros de su junta directiva es un claro ejemplo. No, señora Ábrego, usted tiene que rendir cuentas de todo lo que hace con nuestro dinero, que no es el suyo.

NÚMEROS Y FILOSOFÍA. Pero veamos qué tan caraduras son los diputados: el alquiler de cada camioneta equivale a un tercio de su salario. ¿Acaso los diputados sacarían mensualmente de su bolsillo 2 mil 200 dólares para pagarlos? ¿Y por qué ocho camionetas si los diputados en la directiva son solo tres? No es una campaña contra la Asamblea. Se trata de transparencia. Solo hay que recordar quién era la presidenta de la Asamblea y sus colegas antes de ser diputados y qué son o qué pretenden ser hoy. Como diría el gran pensador, filósofo y político Mentirelli: “Entran pobres y salen millonarios”.

LENTOS. Si el presidente Varela trabaja a la velocidad de una tortuga, los magistrados de la Corte Suprema lo hacen a paso de caracol. Sentenciar ahora que es inconstitucional la ley que otorgó la concesión minera a Petaquilla en Donoso (Colón) equivale a declarar ilegal la elección de Guillermo Endara en 1989. Justicia tardía no es justicia. Es una máxima entre abogados que los magistrados parecen desconocer.

MANZANILLO. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recibió a Lorena Castillo de Varela, quien le entregó un documento en el que pide redoblar esfuerzos y garantizar los derechos de los niños, redactado en la Cumbre de Líderes y Laureados por los Niños 2018, celebrado en marzo pasado en Jordania, y en cuyo comité organizador está la primera dama panameña. A la cita con Guterres acudió Juan Carlos Varela. ¿Acaso no tenía ninguna actividad propia en la Asamblea General de la ONU que atender? ¿O era la oportunidad de un selfi con Guterres?

AMENAZA. Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuesto, amenazó con devolver al MEF el proyecto de presupuesto para 2019, porque –según él- hay instituciones que no han ejecutado ni el 50% de su asignación en 2018, pero están solicitando más plata. ¿A qué se debería ese fenómeno? ¿A que estamos en el “año del hidalgo”? Eso explicaría por qué, a pocos meses de las elecciones, esas dependencias han visto la luz y -ahora sí- han sabido en qué “invertir" fondos estatales. Eso seguramente no pasa en la Asamblea porque, con esas planillas, camionetas todoterreno y demás bellezas, al final de año no debe quedar ni un quinto.