‘¡CIAO!’ Resucitó Valter Lavítola, el de la novela italiana, en un video, arremetiendo –como siempre, contra periodistas, porque él sí sabe de periodismo. El convicto tiene un largo prontuario, que incluye condenas por estafa y malversación de fondos públicos, precisamente en la financiación ilegal del periódico que dirigía –Avanti–, el cual fue declarado en quiebra por el Tribunal de Roma. Y con varias condenas más, este sujeto ¿pretende dar clases de ética periodística? ¿En serio? Y eso que no hablamos de para qué era bueno ese seudoperiódico.

‘FAIRY TALE’. Había una vez una Asamblea Nacional en la que el contralor, la ministra del MEF y el ministro de la Presidencia,sustentaron sus presupuestos para 2019, sin que los miembros de la Comisión de Presupuesto hicieran ninguna objeción... el final de esta historia todavía está por verse... ¿vivirán felices para siempre? Eso depende de un aumento de $50 millones al presupuesto de la Asamblea.

ASESORES. Ayer fueron citados los relacionistas públicos de las entidades del Estado a una reunión en el anfiteatro de la Presidencia. Se supone que habrá nuevas estrategias de comunicación. Ojalá estas incluyan más transparencia y acceso a la información y, de paso, que se acuerden de que hay contención del gasto, porque lo que destina el gobierno a consultorías de comunicación ya nos cuesta varios cientos de miles de dólares.

PARCHE. El que no pierde oportunidad para escoltar a Nito Cortizo en cualquier acto que se precie, es Gerardo Solís. El día que Cortizo ganó la primaria del PRD, Solís –que hasta entonces era su contendiente y rival- se entarimó con el ganador y hasta le alzó el brazo en señal de victoria. No se le despegó ni para ir al baño. Ahora reapareció junto a Cortizo en una reunión con la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA). Solís no tiene la excusa de que acudió a la cita porque hace años presidió el CNA, porque por ahí no había más expresidentes del gremio. O Cortizo ha decidido poner en práctica aquel refrán que reza “a los enemigos hay que tenerlos cerca”, o Solís ha decidido hacer del “manzanilleo” una virtud.

‘NUEVO’. El panameñista Carlos Duboy, gerente del aeropuerto de Tocumen hasta julio pasado, ha colocado vallas de su campaña política por todo San Francisco, ahora que aspira a ser diputado del 8-8. Duboy se oferta como un “nuevo” diputado para el circuito. Fina manera de capitalizar la campaña del #NoALaReeleccion. Menos fácil será desvincularse de Jaime Lasso y Odebrecht.