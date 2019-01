QUEJAS. Respecto al sitio que sufrió la Asamblea por parte del SPI el pasado 2 de enero, varios diputados expresaron su preocupación por lo ocurrido. Por ejemplo, Patacón Ortega, Miguel Fanovich, Mario Miller, Ausencio Palacios y Mariela Vega. Aunque el SPI se pasó, los que son un verdadero peligro para el Estado son ellos mismos, que se niegan a rendir cuentas y hacen lo que les da su diputada gana. Pero no deben preocuparse. Dentro de unos meses, cuando controlen el Ejecutivo títere, el SPI estará a su disposición.

TERROR. A propósito del sitio, el diputado Ausencio Palacios dijo que era la primera vez que veía un perro en el pleno, que Varela los trató como a un “grupo de terroristas”. Pero la presencia de un perro no les debe causar tanto miedo como la de un gato. Los diputados no son un “grupo de terroristas”; quizás un “grupo aterrorizado” sí, porque eso de temerle a un can…

DESPISTE. Eduardo Peñaloza tiene casi 10 años como fiscal electoral -mandato que ya expiró-, pero nadie lo conoce. Ni siquiera el personal de la Asamblea Nacional, que le impidió ingresar al recinto el pasado miércoles al acto de inicio de sesiones ordinarias. Una periodista que pasaba por ahí tuvo que informar a los despistados funcionarios que aquel presunto paracaidista era en realidad un ilustre invitado. Finalmente, Peñaloza ingresó y se acomodó en la fila VIP como si nada hubiese pasado. Capaz ni se dio cuenta del incidente, así como no se entera de nada de lo que ocurre en materia electoral. En este país pareciera que no hay fiscal electoral, por lo menos, uno que sirva.

BURLA. Qué considerado es Chello Gálvez… El diputado y presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea anunció que “no hay forma humana” de que la Asamblea llegue a un consenso para ratificar a Olmedo Arrocha y Abel Zamorano como magistrados principales de la Corte Suprema. Gálvez dice que, por el propio bien de Arrocha y Zamorano, no convocará a la comisión para discutir la ratificación de dichas designaciones. “Yo no quiero someter a un escarnio público ni a Abel Zamorano ni a Olmedo Arrocha”. Si no, que lo digan Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar.

ALTO. Parece que en la fila de los precandidatos por la libre postulación, algunos tienen sus esqueletos en el armario. Y no estamos hablando de las firmas de simpatizantes que ya han partido de este mundo. El abogado Carlos Jones, condenado en el año 2007 a tres años de prisión por la muerte de una pareja de esposos, busca apoyo para competir como diputado en el 8-7 por la libre postulación. Que se sepa, nunca cumplió la pena. De veras que aquí el problema es Panamá…