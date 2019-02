INOCENTE MARIPOSA. José Gabriel Carrizo, el vice de Nito Cortizo, fue invitado por la Universidad Latina para hablar del medio ambiente y los retos de la juventud. Carrizo escribió en redes su agradecimiento por la invitación para escuchar a los jóvenes universitarios preocupados por la “madre tierra”. Escucharle esas palabras a alguien que se supone está tan vinculado a la minería de cielo abierto es como intentar creerle a Benicio Robinson el cuento de los bates de $400 para los niños indígenas.

LAGUNAS AZUCARADAS. Sigue adelante el proyecto de ley para ponerle un impuesto del 8% a las bebidas azucaradas, específicamente a las sodas, los jugos de fruta procesados y envasados no naturales y las bebidas energéticas. Después de leer esa lacónica lista, cabe preguntarse en qué categoría caen, por ejemplo, los té fríos, la leche condensada, las chichas, el ron ponche, las avenas envasadas, etc., etc. Si no son bebidas azucaradas, que alguien nos explique qué son. Por cierto, ¿los raspaos son bebidas azucaradas? Si es así, tendremos que pagar impuesto por el raspao, las paletas, los eskimo pie y hasta los helados. Los que venden esos productos en la calle tendrán que llevar de esas maquinitas que escupen facturas fiscales.

TORTUGUISMO JUDICIAL. Al expresidente brasileño Luiz Ignacio Lula da Silva le cayeron otros 12 años de prisión a los 12 que ya está cumpliendo, condenado por segunda vez por delitos de corrupción. Parece que en Brasil la justicia se recupera rápidamente de los años sumida en un profundo letargo. En comparación, nuestro sistema judicial es un cadáver putrefacto e insepulto. El primer pez grande que resulte condenado por el caso Odebrecht quizás sea post morten.

QUIERO SER ALCALDE. Ayer, Rómulo Roux se reunió con un grupo de exalumnos de una prominente universidad de Estados Unidos. Durante el evento dijo que él sería el único candidato que de llegar a la Presidencia no sería rehén de su partido. Sería bueno saber qué piensan al respecto su aliado José Muñoz, del Partido Alianza, y su copartidario Ricardo Martinelli. Después de todo, ¿no terminó Roux aceptando las imposiciones de ambos?

¿NUEVO CAMBIO?. Durante ese mismo evento, le preguntaron cómo pensaba que su gobierno fuera diferente si iba a gobernar con los mismos de siempre, y citaron ejemplos como Tito Afú, que había aceptado públicamente haber recibido sobornos producto del caso Cemis. Como si estuviera contando un chiste, el candidato dijo que este reconocimiento de Afú constituía un acto de transparencia. Roux y las mil maneras de torcer la verdad.