ESCONDIDOS. Esta semana, Nito Cortizo realizó un conversatorio en El Chorrillo, en el que prometió más facilidades para el deporte y “velar para que los fondos destinados a este sector sean utilizados de forma efectiva y transparente”. En la actividad, estuvo acompañado, en primera fila, por Irving Saladino, Blas Pérez, Felipe Baloy, Roberto Durán y Davis Peralta. Lo lógico habría sido verlo con sus copartidarios Benicio Robinson y Franz Wever, presidentes de las federaciones de béisbol y de natación, respectivamente, pero ni rastro de ellos. Y eso que el tema del conversatorio era el deporte, el uso de recursos del Estado y el desperdicio de fondos públicos. Nadie como ellos para hablar de eso.

PAYASADA. A propósito de Franz Wever, ayer se conoció que desistió de su candidatura como magistrado del Tribunal de Cuentas. Wever se quejó porque “todo el mundo está pendiente de mi vida, qué hago yo, lo que no hago, no sé por qué... No me voy a postular, así todo el mundo está contento”. Si ese es el criterio para decidir sus actuaciones, que vaya redactando su carta de renuncia al cargo de secretario general de la Asamblea y la presente el próximo lunes.

‘BEBY-GATE’. En redes sociales circula un audio en el que un sujeto, con la voz muy parecida a la de Beby Valderrama, profiere insultos y amenazas contra Giacomo Tamburrelli, director del PAN en el gobierno de Martinelli. El disgusto se debe a una cuenta que el PAN supuestamente adeuda al suegro de la hermana de Valderrama. El diputado expresó que el audio fue manipulado para perjudicar su candidatura a alcalde del distrito de Panamá. Se desconoce por qué circula ahora este material, a quién beneficia, si acaso estaba en las conversaciones espiadas por el Consejo de Seguridad Nacional en la administración pasada y si el diputado recuperó el dinero que presuntamente el PAN adeuda a su familiar. Como sea, son palabras de ayer que duelen ahora.

FUCHI. José Blandón no está de acuerdo con la designación del ministro de la Presidencia, Jorge González, en la junta directiva de la ACP. “Esto es una muestra de las cosas que deben cambiar en el país... No hay independencia entre órganos del Estado”, dijo en TVN. Una prueba más de que Blandón no está dispuesto a cargar con el descrédito de esta administración.