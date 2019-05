NO HAY TANTAS CAMAS. Nito Cortizo finalmente presentó a 7 de sus 15 ministros. Los de ayer son, en su mayoría, nombramientos sin mayores sorpresas: Gaby Carrizo para la Presidencia; Rolando Mirones para Seguridad; Andy Ferrer para Cancillería; Héctor Alexander para el MEF… Queda la duda de por qué no anunció que Eyra Ruiz será la ministra de Salud. Si hubiese sido así, tal vez ayer no le habrían preguntado por qué no hay más mujeres en su equipo de trabajo. Aún quedan 8 sillas disponibles en el Gabinete… y como medio centenar de aspirantes a ellas.

¿TODO POR LA PATRIA? Cortizo también anunció que Rafael Sabonge será ministro de Obras Públicas y José Alejandro Rojas, ministro consejero en materia de inversiones. Lo que no dijeron es que Sabonge y Rojas son socios en varios proyectos de construcción y en la promotora Arco. Si los dos se van al Gabinete de Cortizo, ¿quién queda al frente del negocio? Ojalá esto no sea más que un caso de conflicto de intereses y no de intereses en conflicto…

EL GOL-FISTA. El equipo de trabajo del presidente electo preparó unas breves reseñas de cada uno de los designados. En la de Ramón Martínez, futuro ministro de Comercio e Industrias, han destacado que es socio del Club de Golf, “donde practica su deporte favorito”. Con esa carta credencial tan impresionante, ¿no debería estar mejor en Pandeportes?

INSISTENCIA. Gladys Quintero, la abogada del tesorero de la campaña de Mimito Arias en 2014, José Porta –a quien recientemente la justicia le negó permiso para viajar a Alemania–, llamó a este diario para informar que ayer mismo presentó otra petición de su cliente, porque ahora quiere viajar a Austria, es decir, a un saltito de Alemania. Cómo que esta gente no entiende que no es no.

ERROR. Una reculada tremenda tuvo que hacer Nike ante la amenaza de querella internacional lanzada por el pueblo guna, luego de que la famosa marca de zapatillas estuviera a punto de lanzar unos nuevos calzados deportivos con diseños de mola, en honor a una rana en Puerto Rico. Una metida de pata histórica que, empero, habla muy bien de la cultura guna como producto de atracción internacional.

ÚLTIMO CARTUCHO. El presidente Juan Carlos Varela ha convocado a sesiones extraordinarias, en las que –en los estertores de su gobierno– espera que una hostil Asamblea Nacional le apruebe cuatro proyectos de ley, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tres suplentes de magistrados, una fiscal electoral y miembros de juntas directivas de la Superintendencia de Seguros y del Canal de Panamá. Es un chiste, o “¿to ta hablao?”.