NUEVA WEB. La reciente actualización al sitio de internet de la Asamblea Nacional ha dejado mucho que pensar. En primer lugar, no aparecen detalles de ninguna de sus planillas, incluyendo esa que no dejan que el contralor audite. Por otro lado, no hay detalles de los proyectos de ley que presentan los diputados y, para rematar, ahora cuesta hasta encontrar la lista de asistencia de los señores. Tremendo legado el que deja a la ya sombría reputación que tiene el legislativo la presidenta Yanibel Ábrego. Definitivamente que a algunos ya no les interesa ni guardar las apariencias.

PARRANDA. El sábado contrajo matrimonio en Las Tablas el ministro de la Presidencia/encargado de la transición/directivo del Canal/negociador político y mano derecha del presidente Juan Carlos Varela. Hubo fiesta típica, fuegos artificiales, polleras, tembleques y hasta varios de sus copartidarios se gozaron la fiesta. Se lo tenían calladitos, pero felicidades a los novios y que siga la fiesta, pero fuera de la CSS.

PULSEO. Este fue un fin de semana de matraqueos, cuchillos largos y negociaciones a lo interno de la nueva bancada del PRD. ¿Qué será lo que tanto se pelean? El 1 de julio se vislumbra lleno de sorpresas... o de sorprendidos.

IMPORTANCIA. Misteriosamente, varios diputados electos del PRD que habían sido invitados como jurados de la Copa Intercolegial de Debate cancelaron a último momento para atender una reunión “inesperada” el sábado por la noche. Al menos ya sabemos cuáles son las prioridades de algunos de estos electos. Otro quinquenio en el que el pueblo parece que no será primero.

¡OLÉ!. En el caso que lleva el Ministerio Público sobre el posible pago de coimas por parte de la española FCC, hay varios involucrados ya, entre ellos Mauricio Cort y Churro Ruiz, pero esta semana se le formularán cargos a otras personas, algunos ya viejos conocidos.

DESFILE. En la investigación que adelanta el Ministerio Público por la compensación de certificados de operación para buses, conocida como el caso de los “diablos rojos”, hay unas 28 personas que todavía no han comparecido ante las autoridades, por lo que se han girado órdenes de conducción y de arresto. Tal parece que la pasarela del Avesa estará muy concurrida en los próximos días.

VIENE LA COSA. Y hablando de investigaciones judiciales, se supo que está por salir la vista fiscal del caso Blue Apple. Seguramente hay más de uno apostando al cambio de gobierno para ver si se salva. En todo caso, amanecerá y veremos si el electo cumple su palabra de no meter la mano en la justicia.