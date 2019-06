TURBULENCIA. Gustavo Pérez, próximo director de Aeronáutica Civil, es el piloto privado de Mello Alemán. Lo que realmente aportó este conspicuo empresario a la campaña de Nito Cortizo sigue siendo un secreto. Hay gente que se las arregla para estar cerca de todos los gobernantes, no importa cómo.

RETORNO. Miguel Alemán, que fue diputado por dos periodos consecutivos (2004-2009 y 2009-2014), regresa a la vida pública, ahora como subdirector de la Autoridad de Tránsito. Aún quedan un par de sillas vacías en varias entidades y como 100 aspirantes a ellas.

APURO. La ministra Eyda Varela de Chinchilla presentó su renuncia, efectiva a partir de hoy, es decir, a solo cuatro días -dos de ellos hábiles- del inicio del nuevo gobierno. Qué mensaje habrá querido mandar…

CAMBIOS. La futura bancada independiente se ha organizado para pedir reformas a la ley orgánica de la Asamblea. Ojalá cumplan este cometido. Hasta ahora, casi todos han llegado prometiendo lo mismo. Hasta Yanibel.

FUERA. Si el Tribunal Electoral no resuelve en cuatro días la apelación que presentó Carla García contra la decisión del juzgado electoral que negó su imputación en el 8-7, Héctor Brands no podrá tomar posesión de su curul en la Asamblea el próximo lunes y, por tanto, no estará habilitado para competir por un puesto en la junta directiva de ese órgano del Estado, como era su intención. Punto para Zulay.

EN TODOS LADOS. Aunque haya decidido no regresar al ruedo, el pronto exdiputado perredista Elías Castillo no se cansa de figurar. En la capacitación que organizó la junta directiva de la Asamblea Nacional a los nuevos diputados, este honorable fue uno de los expositores. ¿De qué les habrá hablado?... sin duda, él parece haber descubierto el secreto de la omnipresencia.

PULSEO. Las cosas en el PRD siguen ardiendo, tal parece que la apuesta de la cúpula para presidir la Asamblea no es del agrado de todos. Apuestan a un novato, pero con muchísimos contactos en el Ejecutivo. Ya falta poco para que le despejen las dudas.

MÁS SABE EL LOBO... Los “independientes” por Cortizo parecen ir logrando su cuota de poder en el gobierNito. Manuel Araúz, una de sus figuras más mediáticas, fue designado ayer como director del IMA. Sugerencia: No pedir consejos a Candín.