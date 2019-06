DEBUT Y DESPEDIDA. Nito Cortizo anunció que Raúl Salcedo será el administrador de Aupsa -la némesis de los productores nacionales- en su gobierno. En toda la campaña, Cortizo se la pasó prometiendo que cerraría dicha entidad. ¿Eso lo sabrá Salcedo?

COMILONA. En el almuerzo que organizó la junta directiva de Cambio Democrático, que preside Rómulo Roux, a la bancada del quinquenio 2019-2024, hubo notables ausencias. Mayín Correa no acudió, porque estaba convaleciente de influenza, pero, ¿por qué no fue Sergio Gálvez? ¿Será que la invitación era solo para los diputados que ingresan a la Asamblea por primera vez? ¿O Gálvez pensaba que no había consenso para convocar a ese almuerzo? Después de todo, esa ha sido su respuesta más frecuente en los últimos dos meses.

CANTALANTES. Por cierto que la bancada de CD escogió a Rony Araúz y Ana Giselle Rosas como coordinador y subcoordinadora para el periodo 2019-2020. Ya fueron designados. Ahora falta que les hagan caso.

GOMA. Campos de Pesé -más recordada por su condena por contaminar el río La Villa- presentó una demanda contra el Estado panameño, por los daños que causó a la empresa el incremento del precio del etanol, aplicado hace cinco años por la Secretaría de Energía. Parece que en esta guerra de productores de ron, los tragos se los toman unos, pero la borrachera la cargamos todos.

ACEFALÍA. A dos días del cambio de gobierno, se desconoce quién será el próximo director de Pandeportes. Cortizo no ha designado a nadie, por lo que en esa entidad nunca hubo reunión de transición ni nada que se le parezca. Probablemente consideraron que después de la destrucción de documentos en las narices de personeros de la Fiscalía Anticorrupción, sería inútil hacer una reunión. No se puede confiar en lo que ahí hay.

RESCATE. Dani Kuzniecky está como asesor de Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas a partir del próximo lunes. Ha sido contralor, presidente de la Autoridad del Canal y secretario de Energía. Componedor de las finanzas públicas era lo que le faltaba.