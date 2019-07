ADIVINANZA. Cuando creíamos que algunas malas mañas eran cosa del pasado, el exreo más famoso de El Renacer, de un solo tuitazo, nos recordó que pronto tendría acceso a sus celulares y que en ellos tenía información que iba a dar mucho de qué hablar. Acto seguido, circulan audios, imágenes y videos en las redes de sus supuestos enemigos políticos. ¿Confesión de parte? o ¿Pura coincidencia?

ADVERTENCIA. Y como todavía no aparece la famosa pinchadora, seguramente hay más de uno preocupado por lo que pueda pasar luego de ver lo que circuló en redes este fin de semana. Más vale que los del nuevo gobierNito “pongan sus bardas en remojo”, porque como dice el viejo adagio, “árbol que nace torcido nunca sus ramas endereza”.

PARECE QUE ES NO. Por lo visto, este fin de semana estuvo muy movido por los lados de Altos del Golf. Según se supo, el líder supremo de CD hizo un llamado a la bancada de su partido para que lo visitaran con el ánimo de que se eligiera a su amadísimo Búfalo Sexual como jefe de bancada. Poco caso le hizo la mayoría, porque tan solo asistieron seis de los diputados electos y, como es de esperarse, no logró su cometido. Tal parece que para el exreo la cosa no va a ser tan fácil como soplar y hacer botellas.

INEXPLICABLE. Y hablando del búfalo, parece que no está muy animado de ocupar nuevamente su curul en la Asamblea Nacional, porque luego de que fuera resuelta la impugnación contra la proclamación de todos los candidatos de su circuito, ayer fue el único que no asistió a recibir sus credenciales. ¿Qué es lo que quiere Chello?

ES UNA ORDEN. Lo que sucedió ayer en el PRD reafirma que lo que muchos sospechaban era cierto. El poder tras la bancada lo ejercerá el secretario general de dicho partido, Pedro Miguel González. Casi que arrastrándolo, junto a él entró su sobrino Quibián Panay, a quien postularán como secretario general de la Asamblea, o sea, el reemplazo de Franz Wever. Por lo visto, el exdiputado consorte decidió no hacerle caso a su amadísima.

REVUELTOS. Tal parece que en el PRD los mismos de siempre lograron salirse con la suya, y hasta lograron atrapara a unos cuantos detractores en el camino. Benicio sigue con las garras en Pandeportes y ahora Zulay hace las pases con él y con Pedro Miguel González a cambio de la vicepresidencia de la Asamblea. Bien dicen: familia es familia.

‘GOOD BYE’. El hasta ayer presidente de la República izó la bandera, fue a misa, atendió delegaciones internacionales y se despidió de los panameños en cadena nacional. Fin.