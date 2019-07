SIN OFICIO. Alguien debería explicarle al exreo que la ociosidad es la madre de todos los vicios y si no que revisen sus múltiples cuentas en la redes sociales. El nuevo influencer aprovechó para expresar su opinión sobre la importancia de la fidelidad, “sin importar la distancia o las circunstancias” y hasta para pedir el apoyo para el participante de un reality de la TV. Verdaderamente que este señor debe ser el expresidente con menos cosas trascendentales que decir y hacer de la historia del país.

‘MISSING IN ACTION’. Y hablando del exreo y de sus intenciones, ha enviado un audio a los convencionales chiricanos de Cambio Democrático en el que les pide, entre otras cosas, su apoyo para cambiar toda la junta directiva del partido... ¿Hello Rómulo?... Tierra llamando a Marte... Todo parece indicar que el ex candidato presidencial y presidente de este partido no se da ni por aludido de las intenciones de su “gran amigo”.

COMO SI NADA. Mientras el exreo planea un golpe de Estado en su contra, Rómulo Roux apareció ayer en una reunión de la Secretaría Nacional de la Mujer. Felicitó a las políticas y las llamó a ejercer su rol en oposición de manera responsable y sin politiquería. Cuidado pues, que según dicen: camarón que se duerme... se lo lleva la corriente.

SEGUIMOS. Otro que parece que ya regresó de vacaciones y está listo para entrar al ruedo y, ¡desde ya! es Ricardo Lombana, quien estuvo también por Chiriquí consultando sobre la posibilidad de inscribir un nuevo partido político. En sus marcas, listos... Seguramente más de uno comenzará a temblar ¡desde ya!

NUEVO EMPLEO. Y, hablando de ex candidatos presidenciales, Ana Matilde Gómez es la nueva decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua. Reemplaza al exmagistrado Harley Mitchell, quien ahora asesora al gobierNito. Enhorabuena para ambos.

OLÉ. Algunos exfuncionarios de la administración pasada han estado perdidos del mapa desde que salieron del gobierno. Uno de estos es el exministro estrella Jorge González, quien después de haber dirigido el Ministerio de la Presidencia y la transición del gobierno a la vez habrá necesitado hasta cruzar el charco para lograr desconectarse. Nada como ir de La Tiza a Ibiza.

EXPLICACIONES. Algunos de los que apoyan el anteproyecto de ley sobre regularización migratoria lo hacen porque se supone erradicará la falta de respeto de los extranjeros hacia los panameños. ¿Y si el que falta el respeto al extranjero es un panameño? A revisar la Constitución, please.