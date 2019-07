DESCARO. La directiva de la Federación Panameña de Béisbol –que preside el diputado Benicio Robinson– advirtió ayer en un comunicado que, tras el reciente allanamiento del Ministerio Público a sus oficinas, revisará para ver si no hubo afectaciones ni pérdidas de implementos, uniformes o dinero. ¿Es que ahora le van a echar la culpa de todo lo que se perdió a los fiscales? Esta gente cree que todos son iguales a ellos.

ALLANARSE. Y para rematar, la Fedebeis les llama intrusos por el allanamiento. Alguien en esa directiva cree que está por encima de la ley. Habría sido de provecho que el diputado Robinson –con toda una vida haciendo leyes– le hubiese explicado a sus colegas que las autoridades están facultadas por ley para hacer este tipo de diligencias. ¿O es que él tampoco conoce la ley? ¿Qué pretenden? ¿Que los fiscales le pidan permiso antes de allanar?

PREVENCIÓN. El nuevo ministro de Obras Públicas debe recorrer la autopista Panamá-La Chorrera. La barrera New Jersey que divide los cuatro paños está tan desalineada, que en algunos lugares amenaza con invadir los paños de circulación y provocar un accidente. No hay excusa que valga para poner a la gente en un peligro prevenible e innecesario.

A LA LIGERA. La diputada Zulay Rodríguez concedió una entrevista al canal de televisión NTN24. Sus declaraciones son alucinantes, sin contar sus imprecisiones, como que los habitantes de Colombia son 20 millones, cuando allá son casi 50 millones.

PENA AJENA. La diputada aseguró que en 2016 había 1 millón de extranjeros en Panamá, citando un medio local. Pero un mínimo análisis echa al traste ese cálculo. En 2016, la Contraloría reveló que la población de todo el país era de 4 millones. Seis años antes –en 2010– la cifra era de 3.4 millones. Es decir, el número de habitantes en Panamá creció en esos seis años 600 mil personas. Entonces, ¿en 2016, cómo podía haber 1 millón de extranjeros? Incluso si el crecimiento de la población se hubiese estacando durante esos seis años –es decir que no haya habido el crecimiento natural de la población local– el número de habitantes no habría sido 4 millones, sino 4.5 millones. ¿Por qué los diputados no usan el sentido común? ¿O es que carecen de este?

‘EL ESTADO SOY YO’. Por cierto, la Asamblea Nacional mostró ayer de qué podrido material está hecha. Mientras una turba gritaba desde las gradas de la Asamblea, la seguridad echaba del edificio parlamentario a la presentadora de radio y televisión Gaby Gnazzo. En el pleno, Zulay gritaba incoherencias mientras el resto de los diputados le aplaudía su discurso: uniendo fuerzas contra los extranjeros.