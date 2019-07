¿APARECERÁ? A petición de la defensa de Ricardo Martinelli, la Oficina Judicial procedió a citar a Ronny Rodríguez, exsubdirector del Consejo de Seguridad Nacional, para que declare, como testigo, el próximo lunes 29 de julio en el juicio oral seguido al exhuésped de El Renacer. Rodríguez está prófugo de la justicia, pero como su abogado es Alejandro Pérez, no debe ser muy difícil localizarlo. Ojalá no se les pierda nuevamente, cuando quieran conducirlo ante el juez decimosexto penal.

¿PALABRA DE HONOR? Por cierto, Roniel Ortiz, uno de los abogados de Martinelli, había anunciado que se “cortaba un dedo” si Rolando López se presentaba en el juicio oral a su cliente. Ahora que López declaró, Ortiz señala que “no vale la pena que me corte las uñas por él”. Claro. Le cuesta mucho intentar tapar el sol con la mano, así que no puede prescindir ni de la cutícula.

PUGNA. Nito Cortizo se refirió nuevamente a los señalamientos de Kenia Porcell. Y lo hizo para repetir que no hay tal intento de desmantelar las fiscalías anticorrupción. Antes dijo que aquel que afirmara eso, “está mintiendo”. Así, ya se cumple una semana de las acusaciones de Porcell, sin que la DIJ tenga un acercamiento con el Ministerio Público –y eso que es su “brazo auxiliar”…– ni que el Ejecutivo explique coherentemente por qué envió de vacaciones a los principales investigadores de los casos de corrupción, a la vez. Lo más grave es que el país está ante una disyuntiva, porque –parafraseando a Cortizo– o miente la procuradora o miente el presidente de la República, porque los dos no pueden estar diciendo la verdad. Y las dos opciones son graves.

ROBOT. Ramón Martínez, el flamante titular de la cartera de Comercio, tiene serios problemas de comunicación con los periodistas. Tras un acto celebrado ayer por el Conep –en el que el ministro fue ponente– los reporteros intentaron abordarlo para precisar algunas de sus afirmaciones. Y a pesar de que era interrogado por la prensa, el funcionario se puso en modo no oigo, no hablo, no miro, dejando a los repoteros con la palabra en la boca. Si Martínez no está preparado para hablar con periodistas, tampoco lo está para manejarse con transparencia.

HUELE A PESCADO. Trabajadores de los puertos de Balboa y Cristóbal –el primero de estos en huelga desde hace días en demanda de aumentos salariales– emitieron un comunicado, en el que denuncian “la presencia politiquera de dos diputados [cuyos nombres no revelan] de la Asamblea Legislativa dentro del conflicto”. Esperamos que no sea Zulay uno de esos diputados, porque, de lo contrario, los dueños de esos negocios tendrán que irse con todo y puertos a Hong Kong.