IRONÍA. El miércoles, el Ejecutivo llevará a la Asamblea el proyecto de reformas a la Ley de Contrataciones Públicas. Qué irónico que varios de los que van a decidir los aspectos de transparencia y ética en las licitaciones con el Estado aún ocultan las contrataciones de botellas disfrazadas de promotores culturales, compras de implementos deportivos, bates y demás hierbas aromáticas.

A CANTAR. Atención a todos los internautas que se han burlado del anteproyecto de Zulay Rodríguez sobre la “protección de los artistas nacionales”: la diputada tendrá una reunión el lunes, a las 2:00 p.m., en el Sortis, para “escuchar sugerencias y recomendaciones”. En dicho anteproyecto, Rodríguez propone que, por cada canción de un artista extranjero, las estaciones de radio y televisión difundan un mínimo de tres temas de artistas nacionales. Parece que la campaña de demolición de libertades que ha emprendido no tiene límites. Mientras el Gobierno busca crear el Ministerio de Cultura, hay quienes se empeñan en convertir a la música en un instrumento más del discurso de odio.

HOMBRE AL AGUA. La plataforma digital Claramente tiró de hemeroteca y encontró que un tal Samuel Ferreira de Souza está vinculado a una investigación de presunta delincuencia organizada. Ese mismo nombre fue enviado por el Ejecutivo como nominado al cargo de subadministrador de la AMP. El personaje debe aún ser ratificado por la Asamblea. Si lo que dice Claramente es verdad, no se necesitan más muestras de su capacidad...

PLUMERO. La fiscalía anunció que el próximo martes realizará una visita al Summit para extraer el video de las cámaras de seguridad del jardín botánico y zoológico, como parte de las investigaciones por la desaparición del águila arpía. La diligencia ha quedado reducida a un día de campo, ya que al anunciar cuándo se llevaría a cabo la misma, han dado tiempo suficiente para poner fuera del alcance de los investigadores cualquier elemento incriminatorio. La próxima mejor caigan de sorpresa.

MALA PAGA. La presentadora de televisión Lily Vargas anunció que el diputado Julio Mendoza le debe dinero. Según Vargas, Mendoza “predica cosas en la Asamblea que no van con lo que practica en su vida diaria”. El diputado ha guardado sospechoso silencio y no ha respondido a Vargas. Lástima que esta información la han divulgado ahora, y no antes del 5 de mayo. No se sorprendan si desde ya se reactiva la campaña #NoALaReelección. Argumentos sobran.