‘MISSING IN ACTION’. Ayer se celebró una misa en la Catedral para conmemorar el aniversario del fallecimiento de Omar Torrijos. Además de ver el sitio relativamente vacío, lo curioso fue que no participó ni el presidente Laurentino Cortizo ni su vice Gaby Carrizo, quien en campaña no perdió la oportunidad para exaltar las enseñanzas de su role model. ¿Qué dirán los de la vieja ola del PRD?

‘RED CARPET’. Hablando de los PRD de pura cepa, al que sí se le vio y no con muy buena cara fue al secretario del partido, Pedro Miguel González. Al menos, Nito y Gaby no se perdieron el coctel que se ofreció en la sede del Tribunal Electoral por el estreno del documental Omar.

LO INDEFENDIBLE. Luego de las incendiarias declaraciones de Benicio Robinson sobre el supuesto “dueño de Panamá”, las reacciones no se dejaron esperar. Recibió tanto plomo en redes, que su amigo y copartidario Raúl Pineda tuvo que salir a defenderlo y hasta lo llamó el hombre más democrático y transparente de Panamá. Caldero le dice a paila.

RECONSIDERANDO. Cambio Democrático anunció que para 2024 llevará todos los cargos a primarias. Tal parece que ese concubinato con el PRD no dejó lo que esperaban. ¿Mea culpa?

¿COMIDA NACIONALIZADA? Los diputados están llevando la xenofobia a niveles de ridiculez. Según la Asamblea Nacional, un diputado llamado Manolo Ruiz presentó un anteproyecto de ley que establece el uso de productos alimenticios nacionales en las contrataciones estatales y municipales de comida preparada. O sea, ¿ya basta de comida extranjera? ¿Nada de arepas ni bandejas paisa ni Big Mac ni waffles ni chow mein ni mafá? ¿Solo hojaldres, bofe, chicha de nance, quequi y ensalada de fiesta?

‘A LA VOZ DE AURA’. Y, a propósito, la Fepafut ha decidido contratar a un extranjero para dirigir el seleccionado panameño. Con la fiebre de xenofobia que se impulsa desde la Asamblea, no nos asombremos si alguien por allá decide presentar un proyecto de ley para que sean nacionales los únicos que puedan dirigir el onceno.

QUÉ DESPERDICIO. Parece mentira que se hayan gastado $68 millones 430 mil, según cifras proporcionadas por el Tribunal Electoral, en las pasadas elecciones para elegir, entre otros, a unos diputados que serán un lastre para el país.

EL PANAMEÑO. ¿Por qué, para variar, algún diputado no propone un proyecto de ley para castigar a esos jóvenes y adolescentes panameños que, según MiBus, practican el vandalismo en algunas rutas y provocan que unidades del servicio salgan de circulación para repararlas, afectando con ello al resto de los pasajeros?