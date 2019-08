DOMINGO LIBRE. Ya sabemos en dónde es que está el presidente Nito Cortizo, después de varios días de no saber en qué es lo que anda. Amablemente nos informó que ayer estaba libre y por eso estaba en su finca con todo y botas puestas. A ver si lo vamos viendo un poquito más en acción, porque la verdad es que si algo tiene de diferente a los antecesores, es que no se le ve, ni se le oye... ni se le siente.

CONTROL DE ARMAS. El fin de semana se dieron dos tiroteos en Estados Unidos, uno en Ohio y otro en Texas. Mientras en Panamá buscan levantar las restricciones para las importaciones y compras de armas, por allá cada día hay más gente pidiendo control para esto. Definitivamente que cada maestro con su librito. Ojalá que el de Rolando Mirones al menos en esto no se equivoque.

¿MIEDO? Y para muestra un botón, resulta que después de los disparos hechos al palacio Gil Ponce, ahora han colocado patrullas y hasta unidades lince en los alrededores... y eso que todavía hay control de armas. Toma nota Kojak.

¿HASTA CUÁNDO? Dice Zulay Rodríguez que hay muchos buenos deportistas que no pueden representar al país en el extranjero porque el Estado no los apoya o Pandeportes no les da el dinero. Verdaderamente que estos diputados del PRD han redefinido el concepto de cinismo. Algunos, incluyendo a la honorable, tendrían muchas explicaciones que dar sobre qué fue lo que pasó con los fondos de Pandeportes. ¿No es así?

CON DIOS O CON EL DIABLO. Y hablando del PRD, se conoció que participaron del Foro de Sao Paulo, celebrado la semana pasada en Venezuela. Este foro, que alberga a todos los partidos políticos de izquierda de la región, discutió temas como “Venezuela bajo asedio” o “Venezuela es la primera trinchera en la lucha antiimperialista”. Después de haber regresado de Estados Unidos con un crédito de $2 mil millones, sería bueno preguntarse ¿a que será lo que está jugando esta gente?

ALTO AL ‘FIESTO’. Se conoció que ya circulan por la Corte proyectos de fallo declinando la competencia al Ministerio Público por los casos en contra de exdiputados, es decir, aquellos que no fueron reelectos el pasado 5 de mayo. A ver si una vez admitidas las causas sí se comienza a procesar a estos señores, algunos deben varias explicaciones a la ciudadanía.

CONSEJO. Y hablando del GobierNito, tal parece que el único ministro que trabajó el fin de semana fue el de Gobierno, Carlos Romero, que hizo un recorrido por Azuero. A los demás, si lo hicieron, deberían comunicar los avances de su gestión a la ciudadanía. Transparencia ante todo.