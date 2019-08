RETO. Ayer, la diputada cantinflesca dijo que Odebrecht se robó $9 mil millones de dólares. Esa es la suma de todos los contratos que recibió esta empresa en los gobiernos de Torrijos, Martinelli y Varela. Pero se fue a España a hablar con el amigo de su nuevo mejor amigo, mentor y victimario. Quizás obtenga mayor información si va a Sao Paulo para hablar con el mero mero: André Rabello, quien sigue trabajando en Odebrecht. Él sí que puede echarle los cuentos de los tres gobiernos. ¿O es que tiene miedo de ir a preguntar allá?

DATITOS. Quizás ese personaje se anime a darle las fotografías de las orgías que, según Tacla Durán, Rabello promovía con prostitutas de Brasil que traía para tal fin. O quizás le cuente con lujo de detalles quien es Cachaza –por cierto, apodo del que se enteró tras publicarlo este medio–, y quizás le diga a quién le pagó coimas en el gobierno de su copartidario Martín Torrijos. Ah, porque no todo lo que brilla es oro, y si no, pregúntele a su amigo, el orfebre colombiano.

PRESUMIDA. La cantinflas con faldas también dijo ayer que la procuradora Isolda ni es inmune ni impune. Eso es algo de lo que no puede presumir ningún diputado, incluyendo la autora de la frase. Después de 14 denuncias en su contra, según ella misma dijo, uno no puede más que pensar que los diputados sí gozan de inmunidad y de impunidad y en el planeta de los mortales no es muy prudente presumir de su divinidad. Seguro que en la escuela oyó hablar de Ícaro.

ENGENDRO. Ayer, la comisión legislativa de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia comenzó a discutir el proyecto de ley 18, que crea un “libro de defunciones de personas concebidas no nacidas” en el Registro Civil. Esto implica la expedición de un “certificado de fallecimiento de persona concebida no nacida” con datos, como nombre, edad, nacionalidad, domicilio, cédula y huella dactilar de los progenitores; nombre, edad gestacional, sexo y peso de la persona concebida no nacida; nombre de los médicos, fecha, hora, lugar y causa de la muerte. Dicho de otro modo, el proyecto propone que el Registro Civil expida un “certificado de fallecimiento” sin antes haber emitido uno “de nacimiento”. Antes habían dos clases de personas: las jurídicas y las naturales. Ahora tendremos tres: las dos anteriores y ahora las no nacidas.

CARADURAS. La Asamblea Nacional ha citado al administrador del Canal de Panamá para que responda un cuestionario que contiene preguntas que los diputados siempre se han negado a responder: nombramiento de familiares; contrataciones públicas directas, proveedores de combustible, etc. ¿Con qué moral van a preguntar lo que ellos son incapaces de responder a sus electores?