RABIETA. El pasado jueves, en la reunión del pleno de la Corte Suprema, Harry Díaz presentó la carta que le entregaron los grupos que se manifestaron esta semana en las escalinatas del Gil Ponce. La reacción más virulenta fue la de José Ayú Prado, porque en aquella nota se pide implementar de una buena vez la carrera judicial. Hay que recordar que Ayú Prado –con ayuda de Hernán De León y Luis Fábrega– designó a más de 600 funcionarios en juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial, supuestamente de manera interina e ignorando la ley de carrera judicial, con el argumento de que el MEF no le facilitó los fondos. Lo malo de Ayú Prado no es que se la pase viajando; lo malo es que siempre regresa.

SUGERENCIA. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Arauz, advirtió que la propuesta de celebrar elecciones parciales para escoger suplentes de diputados riñe con la Constitución. El artículo 148 de la Carta Magna señala: “los diputados serán elegidos por un período de cinco años, el mismo día en que se celebre la elección ordinaria de Presidente y Vicepresidente de la República”. Si Zulay Rodríguez está tan ávida en citaciones de funcionarios al pleno legislativo, por qué no aprovecha y llama al magistrado Arauz para que le explique por qué su proyecto con nombre y apellido sería inconstitucional, y que después no diga que no le damos divulgación.

MAL COMIENZO. El mismo día que empezó a regir el decreto que establece el incremento de las multas, había una fila de vehículos mal estacionados frente a la sede del Municipio de Panamá. Uno de estos automóviles era un transporte oficial de la PGN. Si es así como esta administración alcaldicia lleva adelante sus proyectos, daría miedo imaginarse qué sucederá con la revitalización de las playas.

¿RECICLAJE? Y si la Alcaldía de Panamá tiene su tanque de gas, la Asamblea tiene su tanque de desperdicios. El exdiputado Javier ‘Patácón’ Ortega, quien supuestamente se reincorporó a la Autoridad de Aseo, ha sido avistado repetidamente en el edificio donde están ubicadas las oficinas de sus antiguos colegas. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Estará trapeando sus huellas? ¿O acaso está recogiendo la basura que se produce? Si es así, va a necesitar varios camiones compactadores..