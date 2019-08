SIMÓN DICE. Mientras algunos en Cambio Democrático hablan de llamar a elecciones y cambiar toda la cúpula del partido, este fin de semana Rómulo Roux dijo en su redes que estuvo por Veraguas visitando a las autoridades electas, excandidatos, convencionales y dirigentes encaminados a unificar y fortalecer el partido. ¿ A quien le creemos?

EN BOCA CERRADA. Hablando de Rómulo Roux, hace buen rato que que no se le ve por los medios ni en eventos públicos. ¿Será que está haciendo su trabajo a lo calladito? Tal vez habría que aplicarle el viejo adagio que dice que perro que ladra, no muerde. Por aquello de que el otro líder de Cambio Democrático no ha parado de ladrar... digo hablar.

¿QUIÉN MANDA?. Algunos aseguran que el gobierNito no tiene una real oposición, lo que hace relativamente fácil la gobernabilidad. Otros, más entendidos, aseguran que la oposición está dentro de su propio partido. ¿Se dejará Nito? Corren las apuestas.

CRUSTÁCEO. Este fin de semana, el premio a la productividad se lo ganó la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, que aprovechó que estaba haciendo las consultas sobre las reformas electorales por el interior para sesionar y hasta prohijó algunos proyectos de ley. Menos mal que no le quitamos el ojo a esta gente. Así podemos agarrar cualquier camarón.

LO MISMO. En los últimos días han cobrado notoriedad varios casos de asesinatos y balaceras en sitios públicos, calles y avenidas. Cuál será la estrategia del Ministerio de Seguridad y la Policía para contrarrestar la violencia. Lo cierto es que la “percepción” de la población, que tanto dijo el ministro que iba a cambiar, sigue siendo la misma. Las calles son inseguras.

DEJA VU. José Alejandro Rojas Pardini, además de ser Ministro Consejero de Inversiones, ha sido designado por el buen gobierno como directivo de Panamá Ports. Este podría ser otro caso en el que un allegado al presidente se convierte en un súper ministro, pero sin las obligaciones de un funcionario.

EN VIVO. Hoy será leída la sentencia del caso de los pinchazos y se conoció que los querellantes pedirán que su lectura sea transmitida en vivo. Interesante sería saber si la defensa lo permitirá luego de que se opuso a que la última audiencia fuese transmitida. Si nada debe esta gente, como bien lo dicen, entonces ¿a qué le temen?

EN VIVO II. Si la lectura de la sentencia fuera transmitida en vivo, la población podría formarse una opinión sustentada de los hechos y así evitar interpretaciones. ¿Será a esto a lo que le tienen miedo?