INVESTIGACIÓN. Qué bueno saber que desde la Asamblea Nacional hay quienes tienen conciencia de la gran responsabilidad que conlleva proteger el ambiente. Con su termo reutilizable de agua en mano, el diputado Edison Broce pidió crear una comisión que investigue la tala ilegal de árboles en Darién. Ojalá no se cuele ningún “beneficiario” de este negocio.

EL OMNIPRESENTE. Otro súper ministro es Juan Antonio Ducruet, mejor conocido como el hombre de los múltiples sombreros. Resulta que es viceministro de la Presidencia, asesor de Conaguas y miembro de las juntas directivas del Idaan y el Metro. ¿Cuál será la receta de este señor para estar en todas partes?

INFLUENCIAS. Y hablando del Idaan, su recién nombrado director Guillermo Torres es hermano de Ricardo Torres, jefe de bancada del PRD. Seguramente su nombramiento pasará por la línea express de la Comisión de Credenciales que preside el perredista Roberto Ábrego.

PALANCA. La exdiputada del PRD Crecencia Prado fue nombrada en el Ministerio de Desarrollo Social con el cargo de “administrador”, con un salario de 4 mil 500 dólares. El que puede... simplemente puede, duélale a quien le duela. ¿Cierto, Benicio?

¿EN SERIO? Dice el diputado Miguel Fanovich que si se elimina la prueba idónea –necesaria para abrir una causa judicial contra un diputado– los 71 miembros de la Asamblea serán acusados “falsamente o verdaderamente”, y que con su eliminación van a influir y a intimidar a la Asamblea Nacional. Además, que ese fuero siempre se lo han dado a la Asamblea porque es un “órgano pensante”. Después de tan brillante y magnifica justificación, a nadie se le ocurrirá eliminar algo tan necesario.

¿DISCULPA? El joven talento de la más ruda y chabacana vulgaridad pidió disculpas con pistola, escopeta y ametralladora a la excanciller y ex vice presidenta de la República, Isabel De Saint Malo, después de dedicarle algo de su florida cosecha intelecutal. Su lenguaje no dejó dudas del tipo de persona que es, mientras su intelecto nos dejó ver el tamaño de su cerebro.

EXPLICACIÓN. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea,Benicio Robinson, y miembros de esa comisión, se fueron al Canal para hacer una inspección in situ para preparar la discusión del presupuesto de la vía interoceánica. Allí recibieron explicaciones técnicas sobre cómo funciona el Canal. Ojalá hayan entendido, pues la última explicación técnica que recibieron los diptudos fue de Gilberto Ferrari, ex gerente de Etesa. Según Raúl Pineda, no entendieron ni jota.