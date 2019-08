OBEDIENCIA. Dice Rómulo Roux que él se queda a la cabeza de Cambio Democrático hasta 2023, porque hay que respetar el estatuto y la institucionalidad del partido. Lo curioso es que él espera que su copartidario, después de haberse librado de un proceso judicial, le haga caso y no quiera cambiar la junta directiva del colectivo. Iluso el excandidato, ¿no?

DE VUELTA. El excandidato presidencial José Blandón va a tener su propio programa de radio, en el que, entre otras cosas, hablará de la renovación del Partido Panameñista, que el 27 de noviembre escogerá a la cúpula transitoria. Al parecer, la disputa será intensa.

TUPÉ. El secretario general de la Asamblea, Quibián Panay, dirigió un memorando al personal para recordar que no puede utilizar el elevador que es exclusivo de los diputados. “El funcionario que incumpla esta directriz, será sancionado”, señala la nota de Panay, que no da una sola buena razón para que los diputados, que ya nos cuestan un platal, no puedan compartir ascensor. ¿Acaso esa gente a la que niegan acceso al elevador no es la misma con la que trabajan todo el día?

¿COMO ASÍ?. La sentencia del tribunal que absolvió a Martinelli dice que los jueces reconocen los testimonios del doctor Mauro Zúñiga y del agente Júbilo Graell. El primero contó en detalle cómo se percató que era espiado y el segundo reconoció que él mismo llevó a cabo esos seguimientos. Pero, según el tribunal, “se requieren mayores corroboraciones periféricas, más allá de quien dice yo seguí y el que dice me siguieron, para dar fortaleza a su testimonio”. Así como lo leen... Esta afirmación entra directo al número uno para el premio “burla de oro 2019”. Quedan meses para que termine el año, pero de momento parece insuperable.

PAVIOLOS. Durante la sesión ordinaria del consejo municipal de ayer, el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, regañó en público a los representantes de corregimiento porque, según él, no cumplen con sus responsabilidades en el concejo y ni siquiera van a las comisiones. A tomar nota desde ya para 2024.

‘CASH BACK’. Y, hablando del concejo, ayer se vio fugazmente por esos lares a José Muñoz, quien después de recoger su cheque de la dieta se pinto de colores. ¿Y que siga el fiesto!

¿QUE SUCEDIÓ?. Muy sospechoso que durante la sesión del pleno de la Asamblea Nacional los diputados decidieron suspender el segundo debate del proyecto de ley que crea las APP. Sobre todo después de que la bancada del PRD se reuniera para discutir este tema. La verdad es que con esta gente hasta lo que podría ser bueno termina pareciendo malo.