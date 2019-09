‘TIMING’. Ayer se conoció que Francisco Loaiza y Óscar Vallarino abandonan las vicepresidencias de Recursos Humanos y de Asuntos Corporativos, respectivamente, de la ACP. No se sabe si hay alguna relación causa o efecto, pero esto ocurre a 24 horas de la toma de posesión de Ricaurte Vásquez como administrador de la vía. Muy mal sentido de la oportunidad.

PATALETA. El diputado Roberto Ábrego intenta ahora ridiculizar a su colega Juan Diego Vásquez, de quien ha dicho que le gusta “dispararse”, que busca “notoriedad” y que desconoce el régimen interno de la Asamblea. La tirria se acrecentó el pasado jueves, cuando Ábrego -a regañadientes- sometió a votación una moción de Vásquez para abordar las reformas al reglamento orgánico de la AN. Primero, declaró un “empate”; luego, pidió a Vásquez que presentara una solicitud por escrito, y por último, anunció un “receso”. Al día siguiente, avisó que para aprobar esa moción, se necesitan 5 votos. ¿Por qué no dijo eso mismo en la comisión cuando estaban en plena discusión? ¿Acaso no lo sabía? Ahora, ¿quién “desconoce” el reglamento interno? Ábrego ha sido diputado en tres períodos constitucionales y ni así conoce las reglas que ahora invoca.

RETO. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció la instalación de una “Comisión Internacional Contra la Impunidad”. Bukele pidió apoyo a Naciones Unidas, mientras que la iniciativa es respaldada por la Organización de Estados Americanos. Cuánta falta hace una comisión así en Panamá.

TOUR. Los diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea fueron a inspeccionar la terminal 2 de Tocumen, que construyó Odebrecht, a un costo de casi mil millones de dólares. ¿Les habrán explicado por qué esta obra sirvió para pagar coimas? ¿O por qué su diseño es disfuncional? Si no, dejen de hacerse los interesantes llevando a cabo “inspecciones” que no sirven para nada. Mejor digan que fueron a pasear, que eso sí saben hacer bastante bien.

CALLADO. El MOP y su titular Rafael Sabonge han guardado silencio frente a las modificaciones introducidas al proyecto de ley que crea el régimen de las APP. Sabonge es el proponente, y ni así dice algo. Cuando le toque compartir mesa con algún diputado en el Ente Rector de las APP, que no se queje.