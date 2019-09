AJUSTE. A regañadientes, el alcalde de Colón, Alex Lee, se rebajó sus viáticos. Ahora cobrará $3 mil por gastos de representación (antes era $7,400) y otros $3 mil por gastos “de movilización” como presidente de una tal “Comisión de Riesgos y Desastres”. Si a eso se le suman los $3,500 de salario fijo, Lee se embolsará $9,500 cada mes. Habrá que estar muy pendientes de los actos administrativos del Consejo Municipal de Colón, porque son capaces de crear otra comisión, con otro viático, para compensar los $4,800 adicionales que ya no percibirá el alcalde.

DESVERGÜENZA. A propósito de Lee, circula un video en el que aparece con el diputado Jairo Bolota Salazar. Por alguna razón, ambos parecen haberla emprendido contra los gais. “¡Envidiosos! ¡Sufran! ¡Esos son los maricones!”, dice el dúo entre carcajadas. Bolota explicó que el video fue filmado hace cuatro años. ¿Y? ¿Acaso eran más homofóbicos entonces que ahora?

DILEMA. Con la delincuencia como anda, Uber ha escogido este momento para reclamar que si se le prohíbe cobrar en efectivo perderá la mitad de sus 280 mil clientes, porque estos no tienen tarjeta de crédito. El próximo 30 de septiembre termina la prórroga dada por el gobierno para que las plataformas de transporte puedan cobrar cash a sus usuarios. Precisamente, cuando Uber llegó a Panamá, dijo ser una alternativa segura, porque sus choferes no manejaban sumas de dinero. Quién los entiende…

POR LOS CORRILLOS. Siguen insistentes los rumores de que tres jueces del patio –ciegos y sordos por voluntad propia– se quedaron sin visa para ir a Disney, tras un escandaloso estornudo que alcanzó los 1.8 millones de decibeles. Tal vez les sirva de consuelo que hay un Disney en París, donde pueden visitar la que podría ser una de sus atracciones favoritas: “Piratas del Caribe”.

PELEA DE ELEFANTES. Según el embajador chino en Panamá, hay presiones para que las relaciones de su país con el istmo se enfríen. Sin embargo, a su juicio, esas presiones no han tenido efecto. Si tal cosa no ha pasado, habrá que redefinir la palabra enfriamiento, especialmente después de que el presidente Cortizo descarriló el proyecto del tren chino Panamá-Chiriquí. Todo parece indicar que el PRD aún no está listo para que el tío Chang desplace al tío Sam.

METAMORFO. Cómo se ve que no estamos en campaña. El alcalde Fábrega dijo en Twitter en 2013 que, aunque no se oponía a los desfiles de Navidad, el Municipio no debía pagarlos y sugirió acudir a la empresa privada. Ayer se aprobó que la Alcaldía disponga de $3.8 millones para la celebración navideña de este año. Qué forma de pasar de ser el Grinch a Santa Claus.