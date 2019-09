DIA D. Miembros del PRD, supuestamente delegados y bases del partido han anunciado la madre de todas las manifestaciones para hoy. Según dicen, piquetearán en la sede del partido para exigir los nombrambientos que en campaña les prometieron. A ver con qué se sale esta vez Pedro Miguel González, que por cierto hace rato ni se le ve ni se le oye.

CAMBIO DE FICHAS. Se anticipan cambios en la Defensoría del Pueblo. Joice Araujo renunciará al cargo de Secretaria General. En su lugar nombrarían a Maribel Coco, conocida militante del PRD. ¿Quién será la mano negra detrás de estos cambios? Dicen que es un diputado muy poderoso, fanático del béisbol.

DE TIGRESA A GATITA. Ayer, durante la sesión de la comisión de comercio, mientras se discutía el proyecto de ley de contrataciones públicas, Zulay Rodríguez comenzó a hacer de las suyas. Con epítetos y gritos acusó a Adriano Sanjur –quien fuera uno de los creadores de esta ley durante el gobierno de Martín Torrijos– de haber hecho negociados y permitir que las empresas corruptas contraten con el Estado. Sanjur no se aguantó los gritos e insultos de la diputada y le contestó enseguida exigiéndole respeto. Por primera vez alguien le devuelve una cucharada de su propia medicina a la diputada.

TO BE OR NOT TO BE. Algunos diputados exigen que tras haber logrado acuerdos de colaboración con las autoriades, las empresas no puedan seguir contratando con el Estado. Si bien es necesaria una sanción proporcional al daño ocasionado por las empresas corruptas, no es menos cierto que no tendría caso una delación sin obtener un beneficio judicial a cambio. Ya sea por falta de experiencia y malicia, o por exceso de ambas, habría que preguntarse si lo que realmente los diputados pretenden es frustrar que se sepa quiénes están detrás de las coimas que ofrecen estas empresas. Típico caso del lobo disfrazado de oveja.

METIDA DE PATA. El alcalde José Luis Fábrega dijo ayer en Radio Panamá que su antecesor había vendido a un ente privado el terreno en el cual estaba el edificio Edem de la Avenida B. Por ahí mismo, documento en mano, José Blandón, exalcalde capitalino, salió al paso para demostrar que la Nación había traspasado a título gratuito al Municipio capitalino dicho terreno. Tal parece que al alcalde le están informando mal, o como a otros copartidarios, le gusta inventar cosas. Cuidado, que usted no tiene la inmudidad que da el pleno legislativo.

CANTINFLADAS. Y hablando de locuras, durante la sesión del pleno, Raúl Pineda hizo gala de sus grandes conocimientos de anatomía. Dijo que conocía el tema del Centro Regional Universitario de San Miguelito como “la planta de su mano”. ¿En serio diputado?