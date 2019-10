INSEGURIDAD. Panamá ya parece tierra de nadie. La delincuencia común y la organizada están haciendo de las suyas sin que parezca que tenga fin la escalada de violencia, que ayer cobró nuevas vidas. Si la comunidad de inteligencia local está haciendo algo para saber en qué andan estos pillos, lamentablemente no se nota. Tal parece que el espionaje está dirigido a blancos que nada tienen que ver con la delincuencia.

STAR TREK. En la Asamblea Nacional reposa un anteproyecto de ley –presentado por Zulay Rodríguez– que aumenta significativamente los beneficios para los jubilados. Uno de los rubros que tendría que aplicar descuentos a los abuelitos es el de transporte, específicamente, el aéreo, que tendría una rebaja del 40% en la compra de pasajes aéreos… y de viajes espaciales. Para los interesados en estos últimos, los cohetes despegarán desde la plataforma del corregimiento de Cañaveral, en el distrito de Penonomé, los fines de semana. (No olvide llevar su desfibrilador).

NAUTILIUS. Pero si les asusta el espacio, los abuelitos pueden pasear o trasladarse en submarinos, en los que nuestros jubilados y pensionados podrán reclamar un descuento de hasta el 40%, según el anteproyecto de ley. Ahora, solo falta poner una empresa de submarinos para dedicarse al lucrativo negocio del transporte submarino a bajos precios. ¡Bon voyage!

¡CÓMO GOZO! El conjunto Ritmo Montañero –que también es una sociedad anónima, aunque no tanto, pues es de los hermanos Sammy y Sandra Sandoval– ha diversificado sus actividades tipiqueras. La Alcaldía de Panamá ha contratado a esta empresa, por casi $1 millón de dólares, para el diseño, confección y suministro de carros alegóricos para el desfile de Navidad de este año. Con semejante contrato, ya no cantará el acordeón, sino ellos.

CORAJE. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso de su país, luego de que los parlamentarios se negaron a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Lástima que en Panamá esto no se puede hacer. “Es claro que la obstrucción y blindaje [del Congreso] no cesan...”, dijo. Parece que estas cosas no son únicas de Panamá. Y pese a que se trata de la disolución del Congreso, fuera del recinto, centenares de manifestantes celebraban. ¡Clase de envidia!

IDEM. El diputado Alain Cedeño presentó un anteproyecto de ley para regular el tiempo de espera en las filas y la atención al cliente. Ya que está preocupado por esto, nos gustaría ver una iniciativa similar para los ciudadanos que estamos a la espera de que políticos cumplan sus promesas.