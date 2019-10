LA FLOR DE LA CURUL. El diputado presidente Marcos Castillero presentó –y fue aprobado ayer en tercer debate– una iniciativa para darle vida al festival de la Flor del Espíritu Santo y su respectivo patronato. Por supuesto, no podía faltar plata de los contribuyentes para este festival, que se desarrollará en el distrito de Las Minas (Herrera), con aportes del Inac y de la Autoridad e Turismo (cada uno deberá desembolsar $25 mil). Estos diputados son tan dados a los festivales, que cualquier día inventan el del tránfuga, el camarón y las botellas.

BINOMIO. Tanque de gas defendió ayer la designación del exrector Gustavo García de Paredes, como asesor de la Alcaldía de Panamá en temas como “alquileres” y “propiedades”. ¿Se imaginan a García de Paredes cuidando los bienes raíces municipales? Un cardumen de pirañas no lo haría mejor.

EXCURSIÓN 1. El pasado lunes, el vicepresidente José Gabriel Carrizo inauguró el Foro Forbes Negocios en México. Con él viajaron los ministros Ramón Martínez (de Comercio), Rafael Sabonge (de Obras Públicas) y José Alejandro Rojas (consejero de inversiones), y representantes del sector privado, como Carlos Motta, Alfredo Alemán, Nicolás González Revilla, Julio Spiegel (cuñado del vicepresidente Carrizo) y José Bern. Esto parece la versión empresarial del viaje que soñé.

EXCURSIÓN 2. Parece que los ministros dejaron los celulares en sus oficinas, porque no divulgaron nada de lo que hicieron en México. No obstante, fueron avistados en el Museo Soumaya, donde les esperaba Carlos Slim. Ojalá el encuentro privado no haya sido aprovechado por el magnate para recordarles que la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto su concesión para operar una hidroeléctrica en Chiriquí.

LOOK. Ayer, el diputado Sergio Gálvez circuló por el pleno legislativo con un saco rosado. Se desconoce si se ha sumado a una nueva moda o a la campaña contra el cáncer, pero la tela era igualita a la lona que arrojaron hace unos años sobre la India Dormida.

CONFIANZA. El subdirector del FBI visitó El Salvador, donde habló sobre lo las acciones de ese país para combatir la delincuencia organizada. ¿Será que alguna vez alguien nos visita con tan noble propósito? Si en el Consejo de Seguridad hay gente que responde a la corrupción política del pasado reciente, lo más seguro es que Estados Unidos nos envíe a Maxwell Smart, “el temible operario del recontra espionaje”, para que conozca a sus colegas locales.