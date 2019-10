OTRA VARA. Ayer, Mayín Correa (CD) casi le pega con la curul a Tito Rodríguez –quien presidía la sesión del pleno– cuando se enteró de que en el orden del día se omitió el periodo de incidencias. Pese a los reclamos de la tía Mayín –apoyada por otros diputados, como su copartidaria Ana Giselle Rosas y el independiente Juan Diego Vásquez– Rodríguez no alteró el orden del día. Luego se supo que Correa utilizaría el periodo de incidencias para pedir la separación del perredista Arquesio Arias, investigado por la Corte por presunto abuso sexual. A Arias lo protege la misma bancada que 24 horas antes destituyó a Alfredo Castillero como defensor del Pueblo, por “falta de solvencia moral”. Cada día queda más claro que el PRD usa su aplanadora para hacer justicia a su manera y fomentar la impunidad.

BOLITAS. Por cierto, el diputado Bolotas dijo el miércoles que sentía ganas de apretarle el cuello al hoy defenestrado defensor del Pueblo, porque él tenía hijas. Pero parece que su desprecio no alcanza a su colega Arquesio Arias, que se sienta a un par de curules de la de él. Qué bueno que son copartidarios, porque, de lo contrario, su incontenible intolerancia a la depredación sexual le habría obligado a aplastarle el cuello a su colega.

JOKER. Lo que uno menos se imagina: Luis Eduardo Camacho, vocero y amigo fiel de Martinelli, ha surgido como uno de los más rabiosos defensores de Raúl De Saint Malo. Algún remordimiento tendrá.

LEY DEL EMBUDO. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea no quiso recibir al secretario general de la PGN, Rolando Rodríguez, con el argumento de que el presupuesto de esa institución debía ser sustentado por la procuradora Kenia Porcell (aquel día, de baja médica). Pero esos mismos diputados no pusieron reparo en que la sustentación de la Presidencia la hiciera el viceministro Juan Antonio Ducruet y no Gaby Carrizo. ¿Tan personal es la cosa, que ya ni disimulan?

ORDEN. Los desfiles patrios regresan este año a Calle 50 y vía España. También se informó que, por primera vez, el Gobierno hará que los miembros de la Fuerza Pública cierren los desfiles, y no como hasta ahora, que iban a la cabeza, listos para el combate. Así que de primero van los colegiales. Ya era hora.

PREGUNTA. Si el exdefensor del Pueblo demanda al Estado por la forma en que fue destituido, y si Panamá perdiera, ¿quién pagará el daño por haberle negado su derecho a defenderse? ¿Zulay Rodríguez? ¿Marcos Castillero? ¿O los 65 diputados que votaron a favor de su destitución? Porque los responsables del exabrupto son los que deberían pagar por la torpeza de haber convertido a un funcionario acusado de ser victimario sexual en víctima.