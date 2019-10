CRISPADO. Dice el diputado Crispiano Adames que es “absolutamente falso” que tuvo que desembarcar de un avión que se dirigía a Estados Unidos. “¡Qué se lleven la visa americana, que no me interesa! Pero a mi nadie me ha bajado de un avión”, señaló a gritos, en el pleno legislativo. Menos mal que no tiene interés en visitar ese país, porque si vergonzoso hubiese sido si lo echan de un avión, imagínense qué sucedería si lo retienen los agentes migratorios en un aeropuerto estadounidense.

SECRETO. Si no fuera por las infidencias de los diputados del PRD, aquí no nos enteramos que Laurentino Cortizo se reunió con la bancada de su partido. ¿Por qué nadie informó de esto? ¿Será que es Presidente hasta las 5:00 p.m. y cree que luego puede hacer lo que le da la gana, sin avisar?

FRENTEO. Zulay Rodríguez y Rolando Mirones se enzarzaron en una agria discusión ayer, durante la comparecencia del ministro en el pleno legislativo. Rodríguez le reclamó a Mirones por las políticas migratorias del país. Éste, con mucha paciencia, en varias oportunidades le recordó que tenía apenas 100 días en el cargo, por lo que no podía responsabilizarse por medidas ejecutadas en administraciones anteriores. Parece que el intercambio de palabras incomodó a Marcos Castillero, quien ordenó un receso. No se sabe de qué hablaron en ese lapso, pero Mirones no podía esconder su sonrisa. Ya era hora de que alguien la pusiera en evidencia en la misma arena en la que ya se está haciendo costumbre verla haciendo acusaciones sin fundamento

CHIFEO. La bancada del PRD, a la que pertenece Arquesio Arias, no le ha solicitado al investigado diputado que se separe del cargo, hasta que se aclaren las acusaciones en su contra. Solo Mayín Correa y Ana Giselle Rosas, de CD, piden que Arias ceda la curul a su suplente, como contempla el código de ética de la Asamblea. ¿Para qué tienen ese reglamento, si lo ignoran las escasas veces que se les exige cumplirlo?

TIJERA. El recorte de presupuesto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe es un golpe para Pandeportes, donde más de cuatro políticos estaban a la espera del nada despreciable botín de $300 millones. Parece que el Ejecutivo ha enviado un elocuente mensaje, o alguien hizo los cálculos y se percató que sale más barato pagar la multa que conlleva desistir de mantener la sede de dichos juegos.