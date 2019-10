TIRRIA. La diputada del PRD, Kayra Harding, dijo que los independientes se oponen al paquete de reformas, porque éstas no incluyen el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Juan Diego Vásquez, coordinador de la bancada independiente, negó tales aseveraciones y precisó que -aunque no se opone a esta idea- el matrimonio igualitario es requerido por su colega Gabriel Silva y no por los otros cuatro miembros de la bancada. Con Kayra ya son varios los perredistas que han decidido no esconder su tirria por Juan Diego. Si esta gente hace un concurso para escoger al compañero del año, ya sabemos a quién jamás nominarán como finalista. Esto, lejos de escandalizarnos, debería ser aceptado como un halago.

PROTESTAS. Así estamos en el mundo. En Santiago de Chile, el exiguo aumento de la tarifa del Metro acabó con más de 70 estaciones dañadas o destruidas. Y en Portobelo, poco después de la procesión del 21 de octubre, los lugareños amenazaron con cerrar la iglesia de San Felipe, al percatarse que al “Naza” lo ataviaron con una túnica nueva. Los aireados ánimos se calmaron únicamente después que el comité parroquial le colocara al Cristo su atuendo original. Todo este alboroto, ante la mirada atónita de los turistas y visitantes ingenuos, que siguen llegando a Portobelo a encenderle la vela a su santo. Algunos creerán que pueden hacer penitencia anticipada para ir a pecar después, como si fuera una cuenta de crédito confesional…

LECCIÓN . El economista Ricardo Hausmann sugiere atraer talento extranjero, y se refirió al hecho de que para ser profesor en una universidad pública en Panamá se necesita ser panameño. Dijo que en Silicon Valley, la meca de la innovación tecnológica, el 54% de los trabajadores son extranjeros. Pero aquí preferimos leyes y Constitución xenofóbicas.

OLA NARANJA. Mañana, Ricardo Lombana anunciará que inició los trámites para inscribir un nuevo partido político. Este evento puede interpretarse como el pistoletazo de salida para las elecciones de 2024.

PARADA. Hoy, José Blandón -en campaña por la presidencia del Panameñista- visitará el Museo Hermanos Arias Madrid, en Penonomé. Blandón ha dicho que, si es electo el próximo 24 de noviembre, lo primero que hará será revisar las condiciones de la sede Jorge Pacífico Adames y almorzar con la bancada. Ojalá no se atragante cuando escuche las explicaciones de por qué han decidido votar con la aplanadora oficialista.