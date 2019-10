OTRA VEZ. Se supo que algunos de los involucrados en la investigación por las coimas que supuestamente pagó FCC, andan subiendo y bajando escaleras por los lados del Palacio Gil Ponce, para pedir que se declare vencido el término para que la fiscalía anticorrupción siga investigando. Y que siga el fiesto.

RIFIRRAFE. Y hablando de la Corte. La semana pasada, durante el pleno, los magistrados José Ayú Prado y Harry Díaz fueron protagonistas de un desacuerdo que pasó de las palabras a las ofensas y otros magistrados tuvieron que intervenir para calmar los ánimos. ¿Qué habrá ocasionado la refriega? Corren las apuestas.

DE VIAJE. Alguién que también andaba por la madre patria el fin de semana, se tropezó con Ayú Prado en el aeropuerto de Madrid y aprovechó para tomarle una foto como prueba de la más reciente aventura del magistrado. Y, ahora ¿a qué fue?

ENCUENTRO. Al parecer, uno de los capos de Punta Coco fue recientemente trasladado al Hostpital Santo Tomás, en donde recibió la visita del amigo fiel del expresidente. Todo parece indicar que estos personajes tienen más amigos en común de lo que uno podría imaginarse.

NO ES NO. Zulay Rodríguez perdió las primarias con Nito, no le ganó a Juan Diego en San Miguelito, se tuvo que conformar con la vicepresidencia de la Asamblea porque no pudo convencer a sus colegas y ahora salió derrotada con sus propuestas de darle rango constitucional a la xenofobia. Ante esto, anunció que va por la constituyente originaria. Es poco probable que el FAD, que siempre ha defendido la constituyente originaria, la va a querer de su lado cuando este lunes dé a conocer su posición sobre lo que se discute en la Asamblea Nacional.

FRENEMIES. “Nosotros tenemos tres colores, rojo, amarillo y morao”, reclamó la expresidenta Mireya Mosoco a sus coopartidarios en una actividad política este fin de semana. La indirecta era con aquellos miembros del partido que han optado por utilizar el color blanco en lugar de los tradicionales del partido, entre ellos José Isabel Blandón, quien estaba muy cerca de ella cuando lanzó la pulla. Con amigos como ella, quién quiere a Mario Etchelecu.

¿Y TANQUE? Y hablando de Blandón, no hizo más que salir de la alcaldía y ya el desorden está por todos lados. Los buhoneros de Calidonia han regresado con sus quioscos improvisados y a alguien se le ha ocurrido colocar una jaula de metal color verde en plena Plaza de la Catedral en la que se almacenan botellas de plástico y otros enseres. Señor Alcalde, ¿buenas?