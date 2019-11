FURIA. Haber desmentido públicamente a Tito Rodríguez le saldrá caro a Leandro Ávila, porque se buscó de enemiga a Zulay Rodríguez, quien ahora cuestiona su elección como diputado del 8-6. Según Zulay, los votos obtenidos por Ávila en la Transmisión Extraoficial de Resultados (TER), en la elección del 5 de mayo pasado, no “cuadran” con las actas finales del Tribunal Electoral. Hasta ahora, Ávila no ha respondido, auque en el audio que despertó la virulencia de la diosa Lisa ya se le escucha decir: “Zulay... todos sabemos en qué anda”. La niña, tras que es llorona, encima la pellizcan...

ADVERTENCIA. El diputado Jairo Salazar finalmente se paseo con la bandera en los desfiles de Colón y estas fueron sus declaraciones: “Seguimos en la lucha, Colón. ¡Hay Jairo Bolota para rato!”. No sabemos si eso es un simple mensaje o una amenaza para la provincia.

CANDIDATO. En unas semanas será la convención extraordinaria del Panameñista, en la que se elegirá al directorio que deberá recoger los escombros del partido. Han de estar rascando la paila, ya que entre los candidatos a la segunda vicepresidencia está el sobrino Jaime Alemán, cuya última -y primera…- aparición en la vida pública fue como emblema del nepotismo en la administración de Juan Carlos Varela, cuando ocupaba el cargo de asistente ejecutivo en el Ministerio de la Presidencia, entonces bajo la jefatura de su tío Álvaro. Deben estar muy mal las cosas en ese partido, cuando deben recurrir a estas figuras para recuperarse.

PLAGA. La Asamblea desembolsó casi $11 mil para que Raúl Pineda participara en una feria de cultivos hidropónicos en Potenza, Italia. Precisamente, una de las actividades privadas de este diputado, sería la comercialización de productos agrícolas. Que alguien explique por qué los panameños tenemos que costear este capricho. El único “beneficio” que habría obtenido la Asamblea de este viaje, es que por 10 días Pineda nos privó de su presencia y no estuvo en su curul…

PELÍCULA CRIMINIS. La demanda de Mossack y Fonseca contra Netflix ya fue transferida a la Corte de Distrito de California, después que una juez en Connecticut atendiera un reclamo de la compañía respecto a que no era posible establecer una conexión con dicha jurisdicción. Por cierto que tras ser mencionado en The Laundromat como beneficiario de Odebrecht, el expresidente Varela no ha dicho ni este trago es mío…

A SHANGHAI. A propósito de Varela, es uno de los invitados al China International Import Expo, del 5 al 10 de noviembre en Shanghai. Parece que lo quieren más afuera que adentro.