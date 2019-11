‘JJ’. Parece que de los pinchados oficiosos no se escapó ni el celular del expresidente Juan Carlos Varela. Aunque nadie ha confirmado públicamente la autenticidad de estas comunicaciones, parece que Varela tenía muy poco aprecio por los medios de comunicación; por el presidente de la Corte, Hernán De León; por el excandidato presidencial de su partido, José Blandón; y por el exembajador estadounidense John Feeley, entre otros. ¡Auch!

‘ LEAKS’. En la Procuraduría General de la Nación todavía deben estar leyendo las 429 páginas de los “varelaleaks” que transcriben las presuntas comunicaciones de Varela con la procuradora Kenia Porcell. En uno de esos intercambios, Porcell –siempre según lo divulgado por “varelaleaks”– pide a Varela que intervenga en un proceso de cobro que llevaba a cabo la DGI contra el subsecretario general de la Procuraduría, David Díaz. También pidió ayuda para la aprobación de un préstamo hipotecario que su hermana Oris Porcell solicitó al BNP. No nos extraña si la escarmentada protagonista de esta historia decide no atender más comunicaciones por WhatsApp en los cinco años que le quedan de gestión.

RECLAMO. El diputado Marcos Castillero, presidente de la Asamblea, convocó a los grupos anti reformas a un diálogo hoy, a partir de las 9:00 a.m. Los manifestantes quieren que Castillero se comprometa a retirar el proyecto de ley. Esta gente tendría que haber marchado el 2 de enero –cuando inicia la segunda legislatura– y no ahora, porque Castillero no puede hacer eso que le piden. Una rápida lectura al artículo 313 de la Constitución actual deja un vacío sobre quién puede retirar el proyecto. Como la Asamblea ya lo aprobó en tercer debate, la pelota está en su cancha.

CONTROL. Las cosas están que arden por el Panameñista. Mientras José Isabel Blandón intenta hacerse del control del partido convencional a convencional, Mario Etchelecu con un discurso más aguerrido promete defender sus ideales panameñistas y no vender el partido a nadie. Aunque este discurso ya está un poco trasnochado, amanecerá y veremos porque para el 24 de noviembre todavía faltan varios días.

BUEN GUSTO. El vestido utilizado durante las fiestas patrias por la esposa del vice presidente Gaby Carrizo, Julieta Spiegel, causó sensación en la población. Qué bueno que estas cosas todavía nos hacen sonreir.

EXPLICACIÓN. Aprovechando los desfiles del 5 de noviembre en Colón, el ministro de Economía, Héctor Alexander, reveló que el Estado pagará una deuda pendiente con la administración de la ZLC. Nadie entendió a qué se refería, ni el monto de la deuda. Ayer, el ministerio aclaró que se trata de una deuda de $85.3 millones que la ZLC mantiene con el Banco Nacional. Se sabe que el compromiso se deriva del financiamiento del proyecto de ampliación de la avenida Corredor-Colón, que debería ser más bien una responsabilidad del MOP.