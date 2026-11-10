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En julio de 1821, muere el virrey Juan de Sámano, perseguidor del independentismo istmeño, y le sustituye Juan de la Cruz Mourgeon, bajo cuyo mandato se instala la libertad de prensa. Mourgeon permite salir de la cárcel a los dueños de La Miscelánea, un periódico que sería tildado hoy de bochinchoso y que siguió trabajando por decir la verdad, rugiendo como los dos mares que dan rumbo a nuestra noble misión.

Aquello del 10 de noviembre sería tratado hoy como un bochinche, con arrogancia virreinal y mano dura si a sus protagonistas se les ocurriera salir a las calles. Hoy disentir sale caro y la sociedad panameña no está dispuesta a pagar el precio del cambio. Prefiere la paz a la verdad o a la libertad y se pliega a las reglas del juego que se imponen desde las Garzas, con el tono bravucón marca de la casa.

Cuando nuestra conciencia patriótica se ve comprometida por la miseria que se vive, es fácil escoger no disentir porque se tiene hambre. Se calculan riesgos y es mejor una buena tienda con alimentos baratos que exigir buenos salarios y más posibilidades de emprender. Es mejor sobrevivir en una economía sumergida, tan grande como la nuestra, que luchar por un Estado que no robe, que respete a los ciudadanos y no tome decisiones para favorecer el coimeo, el juega vivo y el clientelismo.

La colaboración de Rufina Alfaro con la gesta de La Villa de Los Santos sería hoy un bochinche, no un grito. Habría que sacarle los antimotines y demás recursos de «seguridad» para aplastar las críticas contra la «gestión» del Estado (nunca contra este. Es obvio, pero en la Presidencia no lo saben o no lo entienden) y quitarles de la cabeza a esos bochinchosos independentistas istmeños la ridícula idea de que otra patria es mejor, hasta necesaria.

El primer grito fue «¡Viva la libertad de prensa!». Y aquí estamos. Hay que defender lo que se tiene, sobre todo en democracia.

El autor es escritor.