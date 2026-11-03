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El 3 de noviembre tiene una relevancia histórica para todos los panameños. La fecha representa nuestra separación de Colombia, en 1903. Esta fecha, con diversos contrastes históricos, encarnó el sueño de nuestros próceres de tener un país libre y soberano que preservara nuestras tradiciones y nuestro sentir. Nuestro camino inició con la independencia de España el 28 de noviembre de 1821 y con nuestra unión voluntaria a la Gran Colombia para consolidar el sueño del Libertador Simón Bolívar, pero luego de dicha unión comenzó un largo camino que por décadas terminó desilusionando a los panameños, y que incluyó hechos tristes como el olvido del gobierno central de Colombia y la histórica guerra entre liberales y conservadores conocida como la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Pero, más grave aún, el Congreso colombiano terminó rechazando un tratado para la construcción de un canal en el istmo de Panamá que era clave para el desarrollo de la región. Todos estos hechos, aunados, terminaron con la esperanza de los habitantes de la época de traer progreso a la región que tanto lo anhelaba. Hoy algunos historiadores podrán decir que esta separación fue un hecho histórico producto de la hegemonía de las grandes potencias de la época, pero tampoco deja de ser cierto que ya habían existido diversos intentos de separación de Panamá de Colombia que quedaron inconclusos.

La historia coloca en nuestro camino a personas como el ingeniero francés Philippe-Jean Bunau-Varilla, el presidente de los Estados Unidos de América Theodore Roosevelt, el primer presidente de Panamá, don Manuel Amador Guerrero, entre otros actores que tuvieron un papel en nuestra historia y que serían claves, primero, para consolidar la creación de una nueva nación llamada Panamá y, posteriormente, para dar paso a la construcción de la anhelada obra de ingeniería: el Canal de Panamá. Este canal lo iniciaron los franceses y lo terminó Estados Unidos, al amparo de un tratado a perpetuidad que sería modificado posteriormente a raíz de diversos sucesos de la historia nacional, entre los cuales destacan el Día de los Mártires y los tratados Torrijos-Carter, que darían como resultado la devolución del Canal de Panamá a los panameños el 31 de diciembre de 1999, hecho histórico que culminó la consolidación de nuestro territorio nacional.

En este 2026, esta historia que ha transcurrido paulatinamente cumple 123 años. Durante todo este tiempo, Panamá ha vivido un proceso de crecimiento social y económico, y su población ha pasado de cerca de 300 000 habitantes estimados en 1903 a más de 4,000,000, cuyos rostros e historias de vida reflejan nuestro sueño inicial de formar un país que se ha transformado en beneficio para el mundo.

Nuestra posición geográfica, nuestra diversidad biológica, el Canal de Panamá, el Estado constitucional, el sistema bancario y nuestros ciudadanos, entre otros elementos, constituyen nuestros más valiosos activos como país dentro de esta historia de 123 años.

Este 3 de noviembre no solo celebramos una fecha más de nuestra separación de Colombia con efemérides patrias: celebramos lo que somos hoy como sociedad, con retos, esperanzas y fe para seguir adelante. Sucesos como pandemias, terremotos y otros fenómenos naturales, sociales e históricos, que se han dado a lo largo de todo este recorrido, no serán una barrera para nuestra voluntad de tener una nación soberana.

El autor es investigador agrícola y profesor especial de la Universidad de Panamá en el Centro Regional Universitario de Los Santos.