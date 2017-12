¿Hacia dónde va la salud en Panamá?

Desde hace mas de 20 años los ciudadanos se quejan de los mismos problemas en salud: falta de medicamentos e insumos, largas listas de espera para citas con médicos especialistas, mora quirúrgica y saturación de los servicios de urgencias. Según los propios directores, el sistema está enfermo, hay problemas graves de calidad y mantenimiento de las infraestructuras, procesos obsoletos, baja capacidad gerencial y desmotivación de su activo mas importante que son las personas.

Lo grave es que al parecer no se trata de un problema presupuestario ni financiero, tampoco faltan recursos humanos ni tecnología, entonces ¿por qué no se resuelven?, a pesar de los esfuerzos de diferentes administraciones que han intentado actuar con acciones cortoplacistas coyunturales, que buscan resultados rápidos poco eficientes, para ganar tal vez crédito político.

Si aplicamos el principio de Pareto que dice que; “el 80% de las quejas se deben al 20% de los problemas”, comprenderíamos que a la actual administración no le queda tiempo para entrar en las soluciones estructurales y mucho menos pretender resolver todas las quejas, por lo que debieran enfocarse para que los pacientes tengan sus medicinas, que las cirugías se puedan hacer a tiempo con calidad y que los pacientes no tengan que esperar tanto para una cita con un médico especialista. No existe país en el mundo con cero mora quirúrgica, ya que no todo paciente que espera ser operado califica como tal. Necesitamos un estudio serio que determine cuál es el tiempo razonable que puede esperar una cirugía electiva sin afectar el pronóstico de vida del paciente, para establecer qué es mora quirúrgica. Aquellos pacientes que rebasan dicho período, la institución debería atenderlos de forma extraordinaria.

Resolver el problema de los servicios de urgencias es mucho más complejo, ya que al centrar nuestro modelo de atención en la enfermedad, los pacientes no quieren asistir a los servicios ambulatorios, por tener que someterse a largos procesos burocráticos, como sacar cita para que lo atienda el médico, luego para exámenes de laboratorio, después para tomarse una radiografía, culminando con otra cita para que el médico evalúe los resultados, sumado a la incertidumbre de recibir el medicamento prescrito en la farmacia.

Si requiere ser evaluado por un médico especialista debe repetir el proceso, pero con mayor dificultad.

Frente a esto, el imaginario social ha descubierto que si van al cuarto de urgencias del complejo hospitalario, el médico lo atiende sin cita, le hacen los exámenes y le toman la radiografía, lo ve el especialista si es necesario y egresan con diagnóstico y sus medicamentos, aunque sea por tres días en una sola cita.

La lógica dice que si los servicios ambulatorios funcionaran con el método de cita única, muchos pacientes no tendrían necesidad de ir a urgencias, de lo contrario, seguirán saturados a pesar de que los hagan más grandes, dispongan de más médicos o más camas o se utilice el estadio Maracaná, mismo que en poco tiempo estará abarrotado.

Existen tres desafíos fundamentales que encarar en los años venideros, como blindar a la CSS de los apetitos de los partidos políticos, para lo cual propongo un título constitucional similar al que se logró con el Canal de Panamá. Enfrentar de cara al pueblo la sostenibilidad del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, proponiendo las acciones necesarias aunque no sean populares mediante un nuevo pacto social con los dueños de la CSS; finalmente, urge un proceso real de reingeniería en el tema de la salud, para fortalecer la atención primaria, impulsando la prevención de enfermedades y la promoción de la salud haciendo corresponsables a las personas por su condición de salud e introduciendo cambios de hábitos saludables en nuestra cultura, a través de la educación tomando en cuenta los determinantes de la salud. Pensemos en las futuras generaciones y no solo en las próximas elecciones!

El autor es médico y economista de la salud