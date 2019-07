No son vinculantes

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en su artículo 68, le da carácter vinculante a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al especificar que los Estados partes se comprometen a cumplir sus decisiones. No así a las opiniones consultivas desarrolladas en el artículo 64, al no incluir que son de obligatorio cumplimiento. Pero veamos que dice la propia CIDH sobre el particular:

En su primera opinión consultiva (OC) 1/24 del 24 de septiembre de 1982, la CIDH en su párrafo 51 expresa que “ … las opiniones consultivas de la Corte … no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención; …”. En la OC 3/83 de 8 de septiembre de 1983 en el párrafo 32 señaló: “ … en materia consultiva, la Corte no está llamada a resolver cuestiones de hecho para verificar su existencia, sino a emitir su opinión sobre la interpretación de una norma jurídica. La Corte, en este ámbito, cumple una función asesora, de tal modo que sus opiniones ’no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa”. La OC 15/97 de 14 de noviembre de 1997 en su párrafo 26, señala que “ … el ejercicio de la función consultiva que le confiere la Convención Americana es de carácter multilateral y no litigioso, lo cual está fielmente reflejado en el reglamento de la Corte, cuyo artículo 62.1 establece que una solicitud de opinión consultiva será notificada a todos los “Estados miembros”, los cuales pueden presentar sus observaciones sobre la solicitud y participar en las audiencias públicas respecto de la misma. …” En la OC 18/03 de 17 de septiembre de 2003, en el párrafo 65 señala que la opinión consultiva no implica que el tribunal esté emitiendo un pronunciamiento jurídico sobre la situación planteada. Y en la OC 25/18 de 30 de mayo de 2018, en el párrafo 46 expresa que la opinión consultiva “… no debe encubrir un caso contencioso o pretender obtener prematuramente un pronunciamiento sobre un tema o asunto que podría eventualmente ser sometido a la Corte a través de un caso contencioso…”, ni tampoco debe considerarse la opinión consultiva “ … como un mecanismo para obtener un pronunciamiento indirecto de un asunto en litigio o en controversia a nivel interno”. O lo que es igual, la propia CIDH en estas y otras opiniones que no incluimos por falta de espacio, incluso después de la polémica OC 24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por Costa Rica, ha manifestado tajantemente que sus propias opiniones no solamente no son vinculantes, sino que tampoco deben ser utilizadas para dirimir controversias internas de los Estados. Más aún, pueden ser analizadas o comentadas de acuerdo al criterio interno de cada Estado.

Adicionalmente, vale aclarar que la CIDH en esta OC 24/17 de 24 de noviembre de 2017 incurrió en un vicio extra petita. La consulta vertió sobre el posible reconocimiento de derechos patrimoniales que se deriven de la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo y sobre la protección que el Estado deba reconocer para facilitar el cambio de nombre de las personas de acuerdo a su identidad de género. Pero la opinión fue más allá al sugerir la supuesta garantía de todos los derechos de las familias conformadas por las parejas del mismo sexo, e incluyendo el matrimonio, tema este que no estaba entre los interrogantes presentados por Costa Rica.

En conclusión las opiniones consultivas no crean derecho, función privativa de los Estados a través de las convenciones o tratados internacionales que suscriben por ser estos, la fuente primaria del derecho internacional público. Por lo tanto no le corresponde a la CIDH modificar la convención, debiendo limitarse sus opiniones a ser una fuente auxiliar del derecho internacional para interpretar las normas cuando no exista claridad en la redacción (que no es el caso de la CADH – artículo 17.2), así como servir de guía a los Estados en torno al procedimiento para revolver sus casos a través del proceso litigioso.

