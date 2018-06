No hay ninguna violación de derechos humanos

El Sistema Penitenciario tiene sus médicos, y todo recluso, culpable o no culpable, debe ser atendido por ellos. Recuerdo cuando yo pedí un hematólogo quise el mismo que había atendido mi enfermedad desde el día 1, justo en el gobierno pasado, y me lo negaron. Entonces me pregunto, ¿por qué ahora Martinelli quiere meter su médico particular? ¿Ahora que se lo niegan él dice que es violación de derechos humanos? Debo imaginar entonces que Martinelli va a aceptar que violó mis derechos y los de miles de detenidos.

Cuando estas en la cárcel tu familia solamente puede entrar los días que tienes visita, no otros días, esto no es violación de derechos humanos. Son reglas que siempre han existido.

Debo recordar a todos los abogados, e informar a todos los que no conocen el procedimiento, que primero se ingresa a la cárcel a la que vas, y luego los abogados pueden verte, no antes, no durante, sino después. Eso no es privación de comunicación entre el acusado y su defensor. Eso se llama procedimientos.

Ahora, si tanto quieren hablar de violación de derechos humanos, yo le voy a contar lo que eso significa:

Que el director del Sistema Penitenciario invente una historia de que te vas a fugar, para no llevarte a declarar, tal como me pasó a mí el 26 de marzo de 2013, cuando el director del Sistema Penitenciario inventó que yo me fugaría con la ayuda de la Embajada de Brasil, y por ende me encerró en una celda, evitando que yo pudiera comunicarme con mis familiares e incluso con mi abogada. A mí sí me cortaron la comunicación con mi abogada.

Que te encierren en una “plancha” por nueve meses, solamente porque un periódico publicó un reportaje sobre tu caso. ¿Cómo sé que fue por eso? Porque a la hora de preguntar el porqué yo estaba encerrada, la respuesta fue: “¿Seis páginas en el periódico te parece poco?”.

Que ocho custodios, entre ellos hombres y mujeres, te golpeen y te empujen, para esposarte, y todo eso dentro de la cárcel, solamente para encerrarte en una celda llamada Maximita.

Que te prohíban ver a tu familia por dos semanas, y sin poder hacer llamadas, sin que haya motivo o razón.

Que te lleven con 15 policías (sí, aunque no lo crean, yo era la única reclusa que salía escoltada por 15 policías distribuidos en 2 carros, y 3 motos, esposada por las manos y los pies) a Medicatura Forense, y que de allí, la médica escriba “urgente Santo Tomás”, y que los policías lo ignoren y te lleven de regreso a la Cárcel de Mujeres porque la orden de “arriba” era no llevarme al Santo Tomás.

Gracias a todo lo que usted me hizo, mi salud sí empeoró, y al día de hoy aún pago esas consecuencias. Gracias al planchón en el que me encerraron, mi vitamina D llegó a estar en menos 22. ¿Sabía usted que lo mínimo que debe tener una persona en vitamina D en su cuerpo es 30 y que esta vitamina viene del sol?

Gracias a ese planchón, mi insulina en ayunas estuvo en 40, cuando el máximo de una persona normal es 28. Y esto se debió a que yo no podía salir a cocinar mis alimentos, ni recoger los alimentos que entregaba la cárcel.

¿Hoy quieres hablar de derechos humanos? Le recomiendo entonces que empieces aceptando que violaron mis derechos humanos, y los de miles de panameños.

Hoy quieres hablar de presunción de inocencia, cuando tú fuiste el primero en violar mi presunción de inocencia, y la de miles de panameños que día tras día perseguiste.

Hoy quieres hablar de violación al debido proceso. Empecemos a hablar de la violación de mi proceso y la de miles de panameños más que se dio durante tu gobierno. ¿Cuéntame, porque quiero entender, cómo es posible que a mí me denunciaran el 24 de julio de 2012, sin embargo, en el expediente existe documentación de inspección ocular realizada por la fiscalía en enero de 2012, 6 meses antes que supuestamente me denunciaran? ¿Cómo es que una fiscal Aida Castro y un fiscal Julio César Lafaurie aceptan una querella el 24 de julio de 2012, que habla de actuaciones que yo haría en agosto de 2012? ¿Cómo es que una fiscal alegue que yo realicé plazos fijos ficticios para tapar un supuesto desfalco en una fecha en la que yo estaba detenida? Si todo esto no es violación al debido proceso, fraude en expedientes, “mano negra”, entonces explícame qué es. ¡Y sí, todo eso fue en tu gobierno!

No sean hipócritas, usted violó mis derechos, y cuando yo me quejé, usted me llamó delincuente, y que yo no tenía derecho alguno, yo no podía quejarme. Usted insultó a mi madre y a mi familia; no solo se burló de mí, sino de miles de panameños, que clamaban justicia, atención médica y un trato digno.

Mientras fue presidente, jamás puso aire acondicionado en las cárceles, pero hoy exige uno; no mejoró la calidad de la comida, pero hoy exige comer caviar; jamás nombró médicos suficientes, ni se abasteció de medicinas al Sistema Penitenciario.

No sea hipócrita, no exija hoy lo que usted le negó a miles de panameños. Pero, claro está, usted nunca pensó que después de cinco años, estaría en el lugar de aquellos a los que usted les violó sus derechos. ¡Las vueltas que da el mundo!

La autora es ciudadana