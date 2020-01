El padre de Mel Gibson se divorcia a los 93 años

WASHINGTON, Estados Unidos. (ANSA) - Hutton Gibson, de 93 años, padre del actor Mel Gibson, presentó una demanda de divorcio de su segunda esposa, Teddy Joie, a quien acusó de no administrarle la medicación necesaria para su supervivencia, reveló hoy el portal TMZ, especializado en el mundo del espectáculo.



El padre del actor motivó la demanda, además, alegando "diferencias irreconciliables" con su mujer, de 70 años, a quien pidió no sólo pagar los gastos legales del proceso sino también una manutención mensual.



Gibson no tuvo hijos con Teddy, con quien se casó en 2002, pero tuvo 11 con su primera esposa, Anne, fallecida en 1990. Según los herederos, la mujer habría atentado contra la salud del nonagenario, ya que sostenía la necesidad de suspender la medicación que tomaba.



La mujer creía que las medicinas sólo prolongaban artificialmente la vida de Hutton. Hasta hace poco era su hijo Mel, protagonista de Braveheart entre otras películas, quien tenía que hacer frente a problemas en su vida personal: el actor, tras divorciarse de su esposa Robyn, vivió un turbulento noviazgo con Oksana Grigorieva, de quien también se separó poco después del nacimiento de su hija.