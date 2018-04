La receta para un buen café en casa

Hace más o menos un año él me ofreció un café, le pedí un cappuccino con medio sobre de edulcorante, me dijo que no, que lo probara sin endulzar, le hice caso y desde entonces cambió mi manera de tomar esta bebida.

Está con nosotros en El Postre, Giancarlo Effio, psicólogo, dueño y barista de Mentiritas Blancas, en ciudad de Panamá.