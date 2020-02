CESE. TRAS 12 AñOS DE FUNCIONAMIENTO, LA INSTITUCIóN CERRó LAS PUERTAS.

Nacida en febrero de 1993, la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) finalizó sus labores el pasado 31 de diciembre de 2005, tras 12 años de administrar y custodiar los bienes que recuperó Panamá por la firma de los tratados canaleros de 1977 que permitieron la recuperación del Canal y las áreas adyacentes.

En 12 años, la ARI recibió 137 mil 127.74 hectáreas. De ese total, 93 mil 446 eran tierras y el resto agua. También fueron revertidas 13 mil 868 propiedades entre viviendas, edificios e instalaciones.

La ARI y su rendición de cuentas La ARI y su rendición de cuentas

Ahora, 144 meses más tarde, la ARI, bajo la responsabilidad de Olmedo Alfaro, su último administrador, rindió cuentas. En esos 12 años, dijo Alfaro, la ARI generó ingresos por ventas y alquileres superiores a los 400 millones de dólares. De esa cantidad, unos 125 millones fueron a engrosar la cuenta del Fondo Fiduciario para el Desarrollo y 40 millones fueron destinados al Fondo Especial para Viviendas de Interés Social (Fevis), además de los 70 millones que entraron al fisco.

El resto del dinero, dijo, sirvió para suplir los costos de alumbrado, seguridad, agua potable, mantenimiento y la operación de la ARI.

Un mes antes del cierre oficial de la entidad, la administración de la ARI presentó un informe detallado a su junta directiva en el que incorporaba los asuntos pendientes, el inventario de los activos fijos y los bienes revertidos, además de ordenar la documentación, informes de auditorías interna y de finanzas, y la compilación de la memoria institucional. (Ver cuadros). En ese momento, dijo Alfaro, se declaró a la institución "lista para rendir cuentas".

Tres semanas después, el Consejo de Gabinete ordenó transferir los actuales bienes revertidos de la ARI –con un valor de casi 4 mil 500 millones de dólares– al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Se dieron entonces los pasos en busca de la fusión en un término no mayor de seis meses. Así las cosas, se ordenó la extensión de los contratos de 505 empleados y del mantenimiento de las área verdes, la seguridad de las instalaciones, y los contratos de combustible y de transporte de esos empleados.

Hasta el momento han identificado al menos 20 secciones diferentes que operaban en la ARI que necesitan una contraparte en el MEF. De esa forma, ambos ejecutivos se reunirán e intercambiarán ideas con miras a lograr que la transición sea "lógica, prudente y funcional". "En lo que no podemos correr riesgo –insistió– es que esa transición no sea transparente".

Las finanzas

Aunque el funcionario muestra su satisfacción por el estado saludable en que se encuentran las finanzas de la antigua ARI, reconoce, sin embargo, que un asunto obligado es "el tema de la morosidad". Con un monto que ronda los 16.1 millones de dólares, tres cuartas partes de esa deuda está concentrada en los concesionarios de Amador. "No es un problema generalizado –explicó Alfaro– sino es muy puntual que está en proceso de resolverse". Aunque no se adentró en los términos específicos de los acuerdos alcanzados, Alfaro dijo que no es un "tema tan preocupante" porque, según dijo, lo tenía "plenamente identificado".

Ahora, señaló, la tarea debe concentrarse en los nuevos retos, entre los que destacó adecuar el plan general de uso de suelos e identificar las áreas de interés para un desarrollo conjunto como complemento al plan de ensanche del Canal de Panamá.