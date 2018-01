Yanibel Ábrego sobre los contratos de la Asamblea: 'Sí entregamos la documentación como la tenemos'

"Nadie nos ha declarado en desacato". Esta fue la reacción de la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, luego de que la Procuraduría de la Administración admitiera una denuncia contra ese órgano estatal por no atender un habeas data concedido a La Prensa. Eso, a pesar de que la funcionaria no entregó lo requerido en el fallo y que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) consideró su respuesta como "un mal chiste".

Desde marzo de 2017, La Prensa ha solicitado a la Asamblea los nombres, cédulas, funciones, montos individuales y globales de los contratos por servicios profesionales, desde 2014 hasta octubre de 2017, tal y como se tenga la información. Se trata de $135 millones pagados en contratos desde 2014 a octubre de 2017, según información del Ministerio de Economía y Finanzas.

Ábrego dijo, en TVN Canal 2, que "nosotros entregamos lo que la Asamblea Nacional tiene en este momento". Ello consistió en un resumen en el que indicaba que se firmaron contratos con 17 mil 874 personas y que cada una podía tener más de un contrato. No entregó copias de los contratos ni precisó las labores y tampoco el monto global.

Ante esta respuesta, la Antai solicitó a la Asamblea cumplir el fallo y publicar sus contrataciones en el portal de la institución como lo hacen las otras entidades públicas.

"Sí entregamos la documentación como la tenemos, porque así se nos indicó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de que entregáramos la documentación de la manera como la teníamos”. Señaló que el fallo de la Corte no exige que la información se procese, solo que se entregue. "Y eso se hizo", puntualizó. Sin embargo, La Prensa no solicitó procesarla, sino entregarla como la tuvieran.

"No contamos con esa información" en una página de Excel o en un USB que "lo vamos a grabar y entregar a nadie. No existe eso en la Asamblea Nacional". Aseguró Ábrego, la excusa esgrimida es que la institución no tiene el presupuesto para actualizar los softwares.

Añadió que sí cuentan con los contratos, "pero de manera física y de esa manera nosotros le dimos la información por escrito al diario La Prensa de lo que tenemos”. [Lea aquí lo entregado por el Órgano Legislativo]

La diputada presidenta añadió que, para lograr una mayor transparencia, es necesario que se le asigne a la Asamblea el presupuesto necesario, ya que el nuevo edificio requiere inversiones en seguridad, red inalámbrica y software para el departamento de tecnología, para así divulgar en su página en internet los nombres de las personas bajo contrato.

AUDITORÍAS

Por otra parte, Ábrego también se refirió a las auditorías que adelanta la Contraloría General de la República al Legislativo.

“Yo estoy segura de que en su momento, cuando el contralor las tenga listas [las auditorías], las dará a conocer al país”, aseveró.

Añadió que “esta Asamblea abrió las puertas a la Contraloría para que entrara y se hiciera el audito sobre donaciones y contratos”, al tiempo que aseguró que “nosotros nunca hemos ocultado nada”.

“Estas auditorías no se hacen de un día para el otro… el procedimiento se tiene que hacer de manera correcta”, comentó.

El pasado 13 de marzo se instaló en el Palacio Justo Arosemena un grupo de auditores de la Contraloría con la responsabilidad de contabilizar las donaciones, subsidios y contratos por servicios profesionales expedidos por la Asamblea Nacional.

En una investigación de La Prensa se documentó que de julio de 2014 a diciembre de 2016, la Asamblea desembolsó 14 millones de dólares en donaciones; la mayoría nunca llegó a su beneficiario original.

Asimismo, se estableció en ese trabajo de investigación que 68 millones de dólares se utilizaron en contratos por servicios profesionales por labores que no se realizaron.