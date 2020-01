Alba espera ser indagado por la Corte

INVESTIGACIóN.

Luego de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia admitiera una denuncia por delitos contra la salud pública, contra el diputado kuna Rogelio Alba, este espera que la máxima corporación de justicia lo llame para una indagatoria.

Así lo informó el propio diputado, quien también enfrenta –el próximo 12 de septiembre– un proceso en el Tribunal Electoral por revocatoria de mandato promovida por el extinto Partido Liberal Nacional.

La investigación del caso de Alba fue remitida a la Corte por la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, por no tener competencia.

Uno de los miembros de la Corte debe actuar como fiscal por tratarse de un integrante del Órgano Legislativo. Una fuente de la Corte informó que se analiza el procedimiento a seguir para el enjuiciamiento.

"Me han dicho que un muchacho acusado de narcotráfico mencionó mi nombre. Soy totalmente inocente; no he participado en esa vaina [sic]. Ahora la Corte debe decidir si me llaman a indagar", dijo.

Alba también ha sido acusado ante el Ministerio Público por supuesto peculado y falsificación de firmas en el caso de una serie de subsidios escolares. Supuestamente se quedaba con una parte del dinero. Pero el diputado también niega estas acusaciones.