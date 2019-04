Según Ameglio, comenzaron los ‘contactos’ entre los candidatos por la libre postulación

De acuerdo con el candidato presidencial por la libre postulación, Marco Ameglio, este jueves 11 de abril comenzaron los contactos entre las tres nóminas.

Esos contactos estarían relacionados a que los tres candidatos a vicepresidente por la libre postulación “se pusieron de acuerdo en conversar”.

Ameglio indicó que se están cruzando los mensajes para buscar un día y una hora para la reunión entre él y los otros dos candidatos presidenciales por la libre postulación: Ana Matilde Gómez y Ricardo Lombana.

“Yo creo y tengo la esperanza, por lo menos eso se lo debemos al país, si después no nos ponemos de acuerdo que no sea porque no lo intentamos”, destacó Ameglio.

El aspirante presidencial destacó que este no es un tema de egos, el cual ha lastimado al país. “El único que cuenta es el país”.

Al ser consultado si estaría dispuesto a declinar su candidatura en favor de Lombana y Gómez, dijo que él creía que ese no era el principio. Por lo que primero deben sentarse a hablar y que sea sin precondiciones.

No obstante, destacó que él sí piensa que los tres deben ponerse de acuerdo. “Nos tenemos que poner de acuerdo con humildad”.

Ameglio reveló que al terminar el último debate presidencial cuando se estaban despidiendo les dijo a Lombana y Gómez que su propuesta era sincera y abierta.