'Ellos son gais y ellos no pueden entrar' a la Asamblea, dice el diputado Jairo 'Bolota' Salazar a manifestantes

El diputado perredista Jairo Bolota Salazar se opuso a que integrantes de la comunidad LGTBI ingresaran a la Asamblea Nacional la tarde de este martes 29 de octubre.

"Ellos son gais y ellos no pueden entrar...", dijo, mientras que en las inmediaciones del edificio legislativo decenas de ciudadanos protestaban, con banderas y carteles, contra las reformas constitucionales.

Según el diputado, la Asamblea dijo "no al matrimonio gay" tras la aprobación -en tercer debate- de las reformas a la Constitución.

"Nooo ¿Por qué vamos a dejarlos entrar a ellos porque son gais? y por qué no dejan entrar al pueblo entero. No ellos son gais, ellos son gais y ellos no pueden entrar", dijo.

"Ellos son gais, y ellos no pueden entrar". Señala el diputado Jairo Bolota respecto a los manifestante que se encuentran a las afueras de la Asamblea Nacional. Detalles en: https://t.co/NNa58vSLylpic.twitter.com/J3m0hJB2qQ — La Prensa Panamá (@prensacom) October 29, 2019

Diputado Jairo Salazar señala que se reunió con "pastores evangelistas", y estos señalaron sentirse contentos por la prohibición del matrimonio igualitario. Minuto a minuto en: https://t.co/MzZxYHmDILpic.twitter.com/sQxSNWMRIy — La Prensa Panamá (@prensacom) October 28, 2019

El pleno de la Asamblea aprobó recientemente modificar el artículo 56 de la Constitución para que el Estado reconozca "solamente" el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Activistas de derechos humanos anunciaron que darán la batalla para que se reconozca la unión de dos personas del mismo sexo, como ha ocurrido en países de la región.