Bancada Panameñista rechaza aprobación de reformas que no hayan sido ampliamente debatidas

La bancada Panameñista dio a conocer que, en el debate de las reformas constitucionales, no apoyará ninguna propuesta que no haya sido ampliamente debatida y que no tenga el apoyo ciudadano.

A través de un comunicado, esta bancada informó que votará en contra de "cualquier modificación que no sea producto de las consultas ciudadanas realizadas para tal fin".

La bancada política indicó también, en el escrito, que está a favor de una Asamblea Constituyente Paralela, como el mecanismo adecuado para reformar de forma íntegra la Constitución Política de Panamá. No obstante, señaló que valoraba la iniciativa del Ejecutivo de enviar al Legislativo el texto presentado por la Concertación Nacional para el Desarrollo.

Después de agrias reuniones, discusiones, y un receso de cuatro días, la Asamblea Nacional retomó ayer, martes 22 de octubre, el debate del proyecto de ley que contempla cambios a la Constitución. Se trata del segundo bloque de la iniciativa que modifica la Carta Magna, que tiene que ver con los cambios a los órganos Legislativo, Ejecutivo, y Judicial.

El pasado 17 de octubre la Asamblea aprobó el primer bloque de estas reformas (que comprende del título I al título IV de la Constitución sobre Estado, nacionalidad y extranjería, derechos fundamentales y derechos políticos).

El pleno legislativo reanudará, la tarde de este miércoles, la discusión de las reformas constitucionales.