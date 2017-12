Carlos Duboy admite que recibió donación de Odebrecht

Carlos Duboy, gerente del aeropuerto Internacional de Tocumen y extesorero del oficialista Partido Panameñista, admitió este lunes 11 de diciembre que en 2008, cuando fungía como subtesorero del Partido Panameñista pidió una donación a la constructora Odebrecht.

Este dinero, contó, se usó para pagar deudas que tenían producto de la elección primaria donde Juan Carlos Varela se enfrentó a su copartidario Alberto Vallarino para obtener la candidatura presidencial de las elecciones de 2009.

"Estábamos en campaña. Yo no era tesorero en ese momento. El tesorero del partido era Junior Herrera, yo era el subtesorero. Como partido en una contienda política difícil, después de las primarias había mucha deuda. Fue un desgaste fuerte contra Alberto Vallarino. Allí es donde uno se acerca a tocar puertas, a tocar puertas a empresarios para pedir donaciones de campañas”.

>>> ¿Y entre esas puertas que tocó está la de Odebrecht?

Sí. Ellos no querían darle a los partidos. Ninguna empresa multinacional le da directo a los partidos, sino que buscan empresas locales o asesorías. Entonces es allí donde yo recibo dos aportes: $50 mil y $100 mil en octubre de 2008. Y se pagan compromisos de campaña y deudas, no conocí lo que Lasso recibe. Se registran en el Tribunal Electoral los aportes y se hace la declaración jurada en 2009 y se documentan los aportes. Yo le he dicho al presidente del partido José Luis Varela que presentemos un informe detallado de las donaciones y se va a explicar de dónde llegaron los fondos y cómo se usaron dentro del partido (...) Era más que todo pagar muchos compromisos ya adquiridos. Para pagar deudas de una primaria en la que el partido tenía sobregiro de millones de dólares. El mismo candidato Juan Carlos Varela tenía sobregiro y ya la campaña estaba en las últimas. Ya en diciembre-enero no podíamos más y tuvimos que ceder ante CD.

>>> ¿Esos dos aportes a los que se refiere, uno de $50 mil y otros de $100 mil, fueron a dar a la empresa Strategic Management Group? Sí, esa es una empresa personal que tengo, es familiar, con la que hacemos consultorías, asesorías a empresas grandes. No es una offshore, no tiene cuentas en Suiza. Yo quiero declarar muy bien el tema de que no era funcionario público (...)

