Chello Gálvez usa el pleno de la Asamblea para atacar a Edwin Cabrera

El diputado de Cambio DemocráticoSergio Chello Gálvez pocas veces pide la palabra en el pleno de la Asamblea Nacional. En los debates para modificar algunos artículos de la Constitución Política del país, se le vio poco. Pero, hoy lunes 28 de octubre aprovechó el periodo de incidencias del Legislativo para hablar.

Lo hizo para atacar al educador y analista político Edwin Cabrera.

Dijo que no tenía moral para cuestionar a la clase política de Panamá, y principalmente a la Asamblea, que tenía "serios problemas con el alcohol", que había sido destituido del Colegio De La Salle, e incluso lo acusó de "pedófilo", y que "era cuestionado constantemente por sus desviaciones sexuales".

" Quiero referirme a una publicación del diario La Prensa en la columna Knockout dirigida por la pseudoperiodista Flor Mizrachi, y que tenía como entrevistado al político y ahora dizque independiente Edwin Cabrera. Y digo el político ya que este señor participó primeramente como candidato a legislador por el circuito 8-9, y años más tarde como candidato a vicealcalde en la terna del entonces candidato a alcalde Marco Ameglio. Quien en ambas elecciones fracasó en su intento de ser electo político, contrario a cada uno de nosotros que estamos en este hemiciclo éxitosamente. Este señor Edwin Cabrera, en dicha entrevista y como es su costumbre, arremete contra la clase política, contra este órgano del Estado incluyendo a este diputado. A Edwin Cabrera lo conozco perfectamente bien y él lo sabe. Este señor no cuenta con la altura moral para hablar en este país. Para empezar tiene serios problemas con el consumo de alcohol. Se ha visto envuelto en accidentes de tránsito debido al consumo excesivo de bebidas alcohólicas. No es apto para dirigir un programa radial. Lo más delicado de esto es el hecho de que a Edwin Cabrera lo destituyeron como profesor del prestigioso Colegio De La Salle. Y habría que preguntarse el por qué de esa institución. La cual algunos lo señalan como pedófilo. Adicional es cuestionado constantemente por sus desviaciones sexuales. Y más aún cuando es acompañado por bebidas alcoholicas (...)", aseguró el político en el pleno de la Asamblea, donde cualquier cosa que diga no tendrá ninguna repercusión legal, pues los diputados tienen una especie de fuero que les permite decir lo que quieran en el hemiciclo, y no podrán ser demandados.

El Knockout al que se refiere Gálvez fue publicado en la edición de La Prensa del pasado 13 de octubre. En esa entrevista Cabrera manifestó que "la institucionalidad se está viniendo abajo, la justicia no sirve… Muchas caras nuevas con poca experiencia y otras caras viejas que generan estrés".