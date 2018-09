Conozca los 25 acuerdos pactados entre Panamá y China

Los acuerdos pactados entre el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, en nombre de la República de Panamá, y el gobierno del presidente Xi Jinping, por la República Popular China han sido objeto de controversia especialmente durante la última semana, a raíz de las críticas a la posibilidad de que la sede diplomática china sea ubicada en el área de Amador, una decisión que, anunció ayer el mandatario, comunicará de manera oficial luego de "evaluar responsablemente" las opciones existentes.

Mezclando los dos temas, diversas voces han atribuido falta de transparencia al Ejecutivo por no dar a conocer el contenido de los acuerdos, algo que el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó.

"Desde el momento de la adopción de los primeros 19 acuerdos, en el marco de la visita del Presidente Juan Carlos Varela a China, la Cancillería habilitó en su página web un listado y descripción completa de cada documento, el cual se ha ido ampliando en la medida que se suscriben nuevos convenios", aseguró la entidad.

El 31 de enero de 2018, el gobierno anunció que en Consejo de Gabinete había aprobado los acuerdos suscritos en noviembre de 2018, como parte de la visita oficial a Pekín. Aludieron en ese momento a los relativos al Transporte Aéreo Civil y Transporte Marítimo. No se dijo nada sobre el acuerdo relativo al arrendamiento de las nuevas sedes de las embajadas en los respectivos países, uno pactado por primera vez bajo el concepto de reciprocidad y que se sellará a través de un contrato de arrendamiento de 70 años prorrogables, por un valor simbólico de $1.

Son, en total, 25 documentos, que el gobierno desglosa de la siguiente manera: 11 relativos a economía y comercio, 2 vinculados a turismo, uno a marina mercante, 4 a infraestructura, 4 a cooperación para el desarrollo y 3 de carácter diplomático.

No obstante, una semana después, el 7 de febrero, el entonces ministro encargado de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional tres proyectos de ley, uno por cada uno de los acuerdos antes mencionados. Los proyectos 602, 603 y 604 fueron aprobados en primer debate por la Comisión de Relaciones Exteriores el 28 de febrero, y el 1° de marzo fueron aprobados en segundo debate ante el pleno.

Tras su promulgación en Gaceta Oficial se convirtieron en las leyes 22, 23 y 24 del 20 de marzo de 2018. De hecho, de los 25 documentos surgidos del encuentro entre Xi y Varela a fines de 2017 en Pekín, solo estos tres recibieron debate en el Legislativo.

¿Requerían un tratamiento similar el resto de los acuerdos alcanzados? La Cancillería asegura que no. "Aquellos que no fueron sometidos a la consideración de la Asamblea Nacional son considerados acuerdos interinstitucionales o simplificados, que según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no requieren de dicho trámite", explicó Nadia Montenegro, directora encargada de Asuntos Jurídicos.

De los textos pactados producto de la relación diplomática surgida a partir del 12 de junio de 2017, 15 son memorandos de entendimiento, 6 son acuerdos (entre ellos un acuerdo marco) y uno es un convenio de cooperación económica y técnica. Además, hay dos canjes de notas, una relativa al establecimiento del consulado en Shanghái y otra sobre cooperación educativa no reembolsable, y una comunicación en la que se acuerda un taller para 20 periodistas por 21 días, costeado por el gobierno chino.

¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo y un memorándum de entendimiento? Montenegro expresó que los acuerdos internacionales son instrumentos jurídicos formales, mientras que la terminología memorándum de entendimiento es empleada con frecuencia para referirse a instrumentos menos formales o simplificados, que crean un marco jurídico o político sobre compromisos que deberán ser definidos por las partes involucradas.

Manifestó la funcionaria que el efecto de los memorándum de entendimiento dependerá de su naturaleza. Con mucha frecuencia, agregó, son empleados en la práctica para llevar a cabo compromisos de carácter político sin tanta formalidad. "Usualmente, en esos documentos, los Estados contratantes expresan sus buenas intenciones y deseos de realizar determinadas conductas, y entran en vigencia con la firma", indicó.

Este medio ha tenido acceso a los textos, que pone a su disposición de forma íntegra.

DOCUMENTOS DEL ACUERDO (haga click para verlos)

1) Acuerdo de intercambio de terrenos.

2) Acuerdo de transporte aéreo civil.

3) Acuerdo de transporte marítimo

4) Acuerdo de cooperación para estudios de factibilidad para proyectos ferroviarios

5) Acuerdo marco para promover la capacidad de producción.

6. Convenio de cooperación económica y técnica

7. Acuerdo para la supresión mutua de visas en pasaportes

8. Memorando de entendimiento sobre la Ruta de la Seda

9. Memorandum de entendimiento sobre la facilitación de viajes

10. Memorándum de entendimiento para la cooperación en zonas económicas y comerciales

11. Memorándum de entendimiento para el inicio del Estudio Conjunto de Factibilidad para un TLC

12. Memorándum de entendimiento en el área de las medidas sanitarias y fitosanitarias

13. Memorándum de entendimiento para la cooperación en el campo del Sistema de Transporte Ferroviario

14. Memorándum de entendimiento sobre el fortalecimiento de la cooperación cultural

15. Memorándum de entendimiento sobre cooperación agrícola